VHS, se possiedi ancora questo vecchio film in casa potresti ottenere 12.000 euro

Sicuramente a casa dei vostri genitori o dei vostri nonni potreste trovare delle vecchie VHS. Non tutti sanno che possono essere una vera fortuna, perché alcune valgono tantissimi soldi. Sarebbe meglio controllare tra gli oggetti che non usate più, perché il denaro potrebbe essere dietro l’angolo che vi aspetta.

Il Video Home System, comunemente noto con l’acronimo VHS, ha fatto parte della vita di tantissime persone per moltissimo tempo, infatti, chi ha qualche anno in più se le ricorderà. Ma lo sapete che una vecchia videocassetta può costare anche 12 mila euro? Un prezzo da capogiro.

Proprio per questo motivo, vi consiglio di controllare in casa vostra se possedete delle vecchie VHS. Alcune sono veramente rare e possono valere tantissimi soldi: scopriamo di più.

VHS, il film dal valore di 12 mila euro: controlla subito se lo possiedi

Negli anni ’90, non esisteva Netflix o altre piattaforme per riprodurre i film, infatti, si guardavano in VHS. Sono passati tanti anni e ora non vengono più utilizzati. Ma ci sono tantissimi collezionisti che sono disposti a spendere migliaia di euro.

Proprio per questo motivo, vi consigliamo di controllare o di chiedere a chi ha qualche anno in più di voi se hanno ancora un vecchissimo film. Sapete di quale pellicola vi stiamo parlando? Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di questo, vale 12 mila euro. Una cifra veramente esagerata: scopriamo di più.

Qual è il film in cassetta che vale 12 mila euro: da non credere

Magari non lo sapete, ma potreste avere in casa un tesoro dal valore di 12 mila euro. Come sapete, tantissimi oggetti che fanno parte del nostro passato, possono avere un valore spropositato, come: francobolli, monete o altri pezzi simili.

Le videocassette in VHS ne fanno parte, infatti, se avete questo vecchissimo film in casa, potreste avere ben 12 euro in mano. Il noto tabloid internazionale The Sun ha pubblicato una classifica in cui ci sono tutti i titoli dal maggior valore pubblicati su VHN, infatti, da quel momento sono state aperte aste sensazionali.

Ma lo sapete che una vecchia videocassetta è stata venduta a ben 12 mila euro? Un valore spropositato. Stiamo parlando dell’edizione de I Predatori dell’Arca Perduta, appartenente alla saga di Indiana Jones in VHS del 1981.

Ricercatissima da milioni di collezionisti, infatti, è stata venduta una copia in buone condizioni a 12.000 euro. Per gli appassionati si tratta di un grande affare, ma sono comunque tantissimi soldi.

Ma si tratta di un oggetto molto raro e che ha la sua storia, proprio per questo i veri intenditori sono disposti a spendere queste cifre folli. Quindi, cercate di rovistare tra le vostre vecchie cose e controllate bene se possedete questo storico film.