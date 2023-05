Arriva il caldo in Italia, quando si potrà accendere l’aria condizionata: la data

Arriva il caldo in Italia. Finalmente il nostro Paese si lascerà definitivamente alle spalle pioggia e basse temperature. Ecco da quando potremmo iniziare ad accendere l’aria condizionata: questa la data.

Questa volta la primavera non ha intenzione di fare più scherzi. Sta per arrivare il caldo in Italia. Prepariamoci ad affrontare delle giornate bollenti. Da questa data sarà necessario accendere l’aria condizionata.

Il maltempo abbandona definitivamente l’Italia

Sono ormai settimane che l’Italia si ritrova con temperature piuttosto basse rispetto alla media stagionale ma soprattutto bagnata da violenti temporali. Abbiamo tutti assistito al dramma verificatosi nelle regioni centrali del nostro Paese, in particolare in Emilia Romagna.

Purtroppo i violenti temporali hanno portato a frane e alluvioni che hanno reso necessario dichiarare lo Stato d’emergenza. Non è ancora finita per gli abitanti di città e province localizzate sul versante centro meridionale dell’Italia. Sfortunatamente essi ancora si ritrovano a combattere contro il maltempo.

Questa situazione di instabilità climatica finirà però fortunatamente presto: arriva il caldo in Italia. I meteorologi hanno anche una data che segna l’inizio dell’estate più che della primavera. A partire da questo giorno si potranno iniziare ad accendere i condizionatori.

Il clima sarà così rovente e le temperature così alte da rendere necessario l’ombrello, di nuovo, ma questa volta per proteggersi dal sole. Non sembra vero eppure sta per accadere: arriva il caldo in Italia. Ormai non ci speravamo più.

Le piogge incessanti delle ultime settimane non hanno concesso un attimo di pace. In Emilia Romagna la situazione continua a essere ancora pericolosa. Lo stato di emergenza è attivo e i rovesci sparsi non cessano.

Sembra invece essere arrivata la tregua al Nord e nelle regioni meridionali dove da qualche ora il sole è tornato a splendere alto nel cielo e le temperature finalmente primaverili a coccolare gli italiani.

Arriva il caldo in Italia: questa la data per iniziare ad accendere i condizionatori

Le buone notizie non sono finite. Secondo gli esperti del tempo, abbiamo anche una data che segna definitivamente l’inizio dell’estate più che della primavera. A partire da questa giornata possiamo iniziare ad accendere l’aria condizionata.

Le temperature saranno altissime, il sole bollente e l’aria umida: inizieranno delle settimane davvero di forte calore. Quali sono le regioni in particolare che dovranno affrontare il caldo torrido? Ma soprattutto, qual è la data che tanti italiani aspettano con ansia per iniziare a godere del caldo? Rispondiamo a queste domande.

Le regioni che si ritroveranno ad affrontare un caldo rovente sono soprattutto quelle collocate nella parte meridionale dello Stivale. Le città costiere campane, Salerno, Napoli ma anche le città di Reggio Calabria, Foggia e Taranto arriveranno a sfiorare i 28 gradi.

La situazione è la medesima anche nelle città delle regioni centrali dello Stivale: a Firenze, per esempio, tra qualche giorno si potrebbero sfiorare addirittura i 31 gradi.

Al Nord anche il clima cambierà e dal tempo uggioso si passerà a quello mite e soleggiato. Le temperature però nelle città settentrionali si manterranno comunque più fresche rispetto alla media stagionale.

Qual è la data che gli italiani però attendono con ansia? Secondo i meteorologi, è a partire dal 2 giugno che il tempo bello arriverà definitivamente in Italia. Possiamo dunque dimenticarci della pioggia e delle temperature autunnali che hanno caratterizzato questa primavera alternativa e dare finalmente il benvenuto al caldo e al sole.

Gli italiani possono quindi prepararsi già ad accendere l’aria condizionata. Le settimane che verranno saranno afose, torride e con un clima così umido da far rimpiangere la frescura di questi giorni.

I consigli degli esperti per affrontare il caldo

Le giornate calde vere e proprie non sono ancora arrivate eppure gli esperti vogliono già dare consigli agli italiani su come affrontare il caldo afoso che arriverà a breve. Tra qualche giorno ci ritroveremo a fare i conti con temperature altissime rispetto a quelle di adesso e soprattutto con un’aria umida e difficilmente tollerabile.

Molti italiani stanno già preparandosi ad accendere i condizionatori. A questo proposito, gli esperti vogliono dare delle dritte che torneranno sicuramente utili anche a te:

accendi il condizionatore solo quando le temperature esterne superano i 28 gradi;

quando accendi il condizionatore non tenere aperte porte o finestre altrimenti la frescura non arriverà mai in casa;

imposta la funzione di deumidificatore per eliminare l’umidità presente in un ambiente;

non abbassare troppo la temperatura interna altrimenti sarà difficile tollerare lo sbalzo termico una volta spento il condizionatore.

Siamo sicuri che con questi consigli anche tu saprai gestire al meglio il caldo che si prepara ad arrivare in Italia. Ci aspettano delle settimane difficili, mesi lunghi da affrontare. Secondo gli esperti infatti questo calore ci terrà compagnia almeno fino ad autunno inoltrato.