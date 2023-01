Vetri auto appannati: risolvi in meno di 60 secondi con questo ingrediente

Esiste un metodo per risolvere il problema dei vetri appannati in meno di un minuto. Ecco l’ingrediente da utilizzare.

Quando ci mettiamo alla guida della nostra auto tendiamo a voler avere il massimo della comodità e del comfort non solo dal punto di vista del nostro corpo ma anche dal punto di vista visivo al fine di evitare incidenti e distrazioni.

Spesso, però, questo non è possibile e ci sono agenti atmosferici che fanno si che il nostro comfort venga meno per via di alcuni problemi che si sono creati all’interno della nostra auto.

Vetri: ecco come rimuovere l’appannamento dalle auto

Uno di questi è dovuto all’appannamento dei vetri a seguito della condensa o del vapore che può crearsi per via del calore che viene sprigionato all’interno di un auto e che forma le fastidiose goccioline.

Questo avviene, soprattutto, durante i mesi invernali, quando lo sbalzo atmosferico fa si che una volta entrati in auto e azionato il riscaldamento, questo tende a formare quell’alone di umidità sui nostri vetri.

O ancora, può crearsi quando si passa un momento di passione nella propria auto o quando tendiamo a mangiare o a bere una bevanda calda, ma questo fenomeno accade anche su altri vetri.

Non solo in auto, infatti, questi si appannano ma anche nelle nostre case e sui nostri occhiali da vista, e questo rende difficile vedere cosa accade esternamente oltre che essere un pericolo.

In commercio, ci sono molti prodotti, specialmente per quanto riguarda le auto, che tendono a far si che i vetri non si appannano e si tratta di liquido anti-appannamento e crema per lo stesso problema.

Mettendo su di un panno questi prodotti, si riduce di molto il problema dell’appannamento ma avremo speso qualche euro per far si che questo non accada e rendere migliore la nostra guida.

Ma non tutti sanno che esiste un ingrediente molto economico che una volta utilizzato sul vetro farà in modo che questo non si appanni grazie alle proprietà che ha al suo interno molto utili per l’appannamento.

L’ingrediente economico

Infatti, per evitare che questo fenomeno accada, basta avere con se una patata. Il tubero, grazie all’amido che viene rilasciato, tenderà a creare una sorta di pellicola sul vetro, evitando che si appanni.

Per utilizzarla, bisogna prendere una patata e tagliarla in due, e dopo con una sola delle due metà, passarla accuratamente sul vetro interessato, usandola come se fosse una spugna.

Una volta terminata l’operazione, rimuovere dal vetro, con un panno, preferibilmente in microfibra, che non va a raschiarlo e a danneggiarlo, l’amido della patata e possiamo vedere come il problema dell’appannamento è stato ridotto

Ovviamente, la sua efficacia non sarà prolungata e quindi è sempre meglio ripetere l’operazione ogni qualvolta lo riteniamo utile. In questo modo, avremo risparmiato tanti soldi che invece avremmo speso per i prodotti in commercio.

Questo, è solo uno dei tanti metodi economici che si possono trovare in giro per il web per risolvere alcuni problemi che spesso incontriamo dovuti agli agenti atmosferici o alla rimozione di sporco sulle nostre superfici.