È Livio Fassinotti il turista italiano ucciso durante il rally Parigi-Dakar

Ieri un turista italiano è stato investito e ucciso durante una tappa del rally Parigi-Dakar, oggi abbiamo il suo nome, è Livio Fassinotti.

Il 69enne è stato travolto durante la nona tappa del famoso rally che si sta svolgendo nella nuova edizione di quest’anno. A ucciderlo mentre stava scattando una foto è stato il pilota ceco Ales Loprais.

Livio Fassinotti il turista investito durante il Parigi-Dakar

Il Rally Dakar 2023 è la 45esima edizione del Rally Dakar e si svolge per la quarta volta interamente in Arabia Saudita. Terminerà il 15 gennaio ma sta facendo notizia per un motivo che nulla ha a che vedere con gli sport in gara.

Nella giornata di ieri infatti è stato investito e ucciso un turista italiano che fino ad oggi non aveva un nome. Adesso sappiamo che si tratta di un uomo di 69 anni di nome Livio Fassinotti.

Il piemontese, residente a Torino è stato investito mentre stava scattando delle foto durante la nona tappa dell’evento e il drammatico incidente è avvenuto nel tratto fra Riad e Harad.

L’uomo aveva annunciato durante il periodo natalizio che sarebbe partito per l’Arabia Saudita, vista la sua passione per i deserti. A ucciderlo è stato il pilota ceco Ales Loprais e stando alle prime ricostruzioni della dinamica, sembra che l’italiano fosse ben nascosto dietro a una duna, una posizione che non lo ha reso visibile agli occhi degli automobilisti, tanto che il suo investitore non si sarebbe nemmeno accorto di aver travolto l’uomo.

In un video postato sui social il pilota ha espresso vicinanza alla famiglia e agli amici, affermando con visibile dolore che questo fatto lo perseguiterà per sempre. Il ceco si è ritirato dopo l’incidente, devastato dallo sfortunato incidente, inoltre si è reso subito disponibile a supportare le autorità nelle indagini in corso.

Anche gli organizzatori della competizione hanno espresso le proprie condoglianze alla famiglia.

L’incidente

Sull’incidente sappiamo che l’italiano di era appostato in un punto che lo nascondeva perfettamente, a tal punto da non essere visibile dagli automobilisti in gara. Questo ne ha determinato la morte nonostante i soccorsi, infatti è deceduto in elicottero mentre veniva trasportato in ospedale.

Gli stessi organizzatori della Parigi-Dakar hanno diffuso la notizia, sottolineando che le indagini sono in corso per determinare le circostanze e le eventuali responsabilità.

Non è la prima volta che l’evento viene scosso da una notizia analoga, infatti il 6 gennaio il pilota francese Peterhansel ha rischiato di investire tre spettatori appostati fra le dune, ma per fortuna in quel caso la tragedia è stata solo sfiorata.

La stessa tappa ha visto sempre ieri, il ribaltamento di Carlos Sainz che però è poi voluto rientrare in gara ma alla fine si è dovuto definitivamente ritirare dalla gara.

Poco dopo è avvenuto il tragico incidente e il pilota ceco non è riuscito ad evitare l’impatto contro lo spettatore italiano che ricordiamo, era perfettamente mimetizzato fra le dune.