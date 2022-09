“Vestiti tutti di nero”, Regina Elisabetta: colpo di scena in diretta TV | Scene da brividi

I conduttori della BBC sono vestiti di nero in questo momento. Tutte le trasmissioni sospese. La Regina è morta e il canale televiso aveva in maniera inopportuna pubblicato la notizia.

A quanto si apprende ora, i giornalisti della BBC erano tutti al corrente che la Regina Elisabetta II era deceduta. La BBC infatti in un tweet aveva pubblicato la notizia della morte. Notizia che era stata quasi subito fatta cancellare, ma ormai la voce si era sparsa in tutto il mondo.

Ed infatti pochi minuti fa abbiamo appreso del decesso della 96enne Regina d’Inghliterra.

Regina Elisabetta, i giornalisti sapevano

Un altro segnale sulle allarmanti condizioni di saluto della Regina Elisabetta. Intanto tutti i membri della famiglia si sono recati a Balmoral, compresi i Principi Harry e William. Anche il marito di Meghan Markle, nonostante gli attriti con la famiglia, si è recato in Scozia. A dimostrazione della gravità della situazione, nella residenza di Elisabetta II si trovano in questo momento – o sono in viaggio – Andrew ed Edward, insieme ad Anna, Carlo Camilla.

Informazioni in questo momento non ne arrivano da Buckingham Palace, sempre molto serrata sull’argomento, e con una prassi ben definita in caso di notizie ufficiali da rilasciare ai sudditi e alla stampa.

Si, ci sono delle procedure anche in caso di morte del regnante. E proprio una di queste procedure prevederebbe i colori – in segno di lutto – del vestiario dei giornalisti della BBC. In questo momento infatti, il flusso di informazione è stato praticamente fermato, e l’emittente numero uno in Gran Bretagna sta solamente aggiornando sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta.

Questo momento sarebbe uno dei passaggi del piano chiamato, in accordo con stampa e vertici della famiglia reale e degli uffici stampa, “London Bridge is down“. Un piano che si mette appunto in caso di morte della sovrana, o del sovrano, e che dura dai 10 ai 13 giorni.

Regina Elisabetta, cosa accade in caso di scomparsa: la procedura

Il colore nero dunque degli abiti dei giornalisti della BBC sarebbe proprio da ricondurre a tale eventualità. Non è giunta ancora, al pomeriggio di oggi, alcuna notizia sulle condizioni della Regina, visto che Buckingham Palace rimane molto serrato nel rilascio di informazioni.

Secondo gli esperti, qualora dovesse succedere qualcosa alla Regina, l’iter prevede una decina di giorni tra annuncio della morte all’effettivo funerale. In mezzo anche l’incoronazione di Carlo.

Una procedura che prevede il rilascio della notizia alla BBC, da parte dei vertici della corona, un quarto d’ora dopo. Un protocollo molto rigido, così come avvenuto in occasione della morte di Filippo.

Intanto la diretta Live della BBC è tutta sulla Regina Elisabetta. La gente si sta radunando davanti a Buckingham Palace in queste ore, da dove verranno rilasciate le prime dichiarazioni sulle condizioni della sovrana, aggiornamenti o eventuali comunicati.