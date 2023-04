Vestiti troppo piccoli, non li regalare: ecco come fai a risolvere l’inconveniente

By

I vestiti troppo piccoli possono essere facilmente allargati in pochi e semplici passaggi. Ecco come si può fare.

A volte capita di acquistare un paio di pantaloni che ci piacciono molto ma che, una volta indossati, si rivelano troppo stretti. Ciò può accadere per vari motivi, ad esempio perché abbiamo preso un taglia sbagliata o perché il nostro peso è leggermente aumentato. In questi casi, invece di abbandonare il pantalone in un angolo o regalarlo, possiamo cercare di allargarlo seguendo alcuni semplici passaggi. Vediamo.

Vestiti troppo piccoli: come allargare i pantaloni

Il primo passo è quello di scucire le cuciture sui lati delle gambe dei pantaloni. Dobbiamo fare attenzione a non tagliare i fili che tengono insieme i tessuti, ma solo quelli che formano la cucitura. Una volta aperte le cuciture sui lati delle gambe, procediamo con lo scucire la parte superiore, quella dei passanti della cintura.

In questo modo, taglieremo la sezione in cui andremo ad inserire il tessuto aggiuntivo per allargare i pantaloni. A questo punto, tagliamo un pezzo di tessuto di dimensioni adeguate, tenendo presente che dovrà essere più largo della sezione del pantalone che abbiamo appena tagliato.

Il tessuto deve essere elastico, in modo da adattarsi perfettamente alla forma del corpo e rendere i pantaloni più comodi. Dopo aver scucito le gambe del pantalone avremo le due parti di ogni gamba divise, quindi rifiniamo le cuciture per evitare che si sfilaccino.

Come completare il lavoro

Ora, dobbiamo unire di nuovo le due parti aggiungendo la fascia di tessuto elastico. Per fare ciò, posizioniamo la fascia di tessuto elastico sulla parte interna del tessuto del pantalone, in modo da coprire la sezione che abbiamo tagliato. Poi, cuciamo il tessuto elastico sul tessuto del pantalone, utilizzando una macchina per cucire o a mano.

In questo modo, avremo creato un innesto di tessuto che allargherà i pantaloni e li renderà più comodi da indossare. Infine, creiamo un innesto di tessuto sul retro del pantalone, dove avevamo tagliato in corrispondenza dei passanti.

Anche in questo caso, utilizziamo un tessuto elastico che ci permetterà di allargare il pantalone senza rovinare l’estetica del capo. Una volta completato questo passaggio, il pantalone dovrebbe essere più largo e comodo da indossare.

Come abbiamo appena visto, quindi, allargare un paio di pantaloni troppo stretti è un’operazione che richiede un po’ di manualità e pazienza. Comunque, ne vale la pena, perché ci permetterà di recuperare un capo che altrimenti avremmo dovuto abbandonare.

Seguendo questi semplici passaggi, possiamo rendere più comodi i nostri pantaloni preferiti senza doverli regalare o sostituire con altri capi.

Perché allargare i vestiti piccoli con il metodo fai da te

Allargare i pantaloni piccoli con il fai da te può essere una soluzione pratica ed economica per evitare di dover acquistare nuovi pantaloni. Ci sono diverse ragioni per cui questa opzione può essere utile. Innanzitutto, il fai da te consente di controllare completamente il processo di allargamento e di adattarlo alle tue esigenze.

Puoi scegliere il metodo più appropriato per il tipo di tessuto e per le tue preferenze personali. Inoltre, allargare capi d’abbigliamento in autonomia ti consente di mantenere l’aspetto originale del pantalone, evitando di dover sacrificare il design o la vestibilità.

Infine, si tratta di un metodo economico che può far risparmiare denaro rispetto all’acquisto di nuovi pantaloni o al ricorso a servizi di sartoria professionale. Provare per credere!