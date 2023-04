Maggio sarà un mese molto ricco per questi lavoratori: a chi spetta un maxi aumento

Nel mese di maggio che è oramai alle porte, alcune categorie di lavoratori potranno beneficiare di un maxi aumento in busta paga. Chi saranno i fortunati? Scopriamolo insieme.

Guadagnarsi da vivere, nella nostra società, sta diventando sempre più difficile. I rincari che stanno interessando il nostro paese, infatti, continuano a mettere in crisi da oramai molti mesi gran parte delle famiglie italiane, nonostante i membri di esse percepiscano regolare stipendio. È oramai risaputo quanto in Italia il tema dei salari sia un tasto dolente. Gli anni passano; le esigenze cambiano, ma le cifre percepite dai lavoratori per le proprie prestazioni professionali risultano essere sempre troppo basse rispetto al costo odierno della vita.

Sostenere i costi di bollette, spesa e affitto, ad esempio, non è affatto cosa facile per alcuni cittadini italiani. E men che meno lo è anche solo pensare di potersi concedere una breve vacanza o mettere al mondo un bambino. Insomma, cose che in passato apparivano scontate e di semplice realizzazioni, ad oggi rappresentano un vero e proprio lusso.

Il governo, ovviamente, è al corrente della situazione in cui versa la popolazione, motivo per il quale in questi mesi ha messo in atto una serie di aiuti, agevolazioni e bonus a favore delle categorie più in difficoltà. Ed è proprio per questo che nel mese di maggio alcuni lavoratori dipendenti riceveranno un maxi aumento in busta paga. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Maggio: in arrivo un maxi aumento

Ebbene sì: a maggio, i lavoratori dipendenti potranno tirare un sospiro di sollievo. Per loro, infatti, è previsto un maxi aumento in busta paga, ma non tutti potranno beneficiare di tale possibilità, perché a essere coinvolte in tale progetto sono solamente due categorie: coloro i quali percepiscono un introito lordo pari o inferiore a 25.000 € l’anno, e chi si trova all’interno della fascia compresa tra i 25.000 e i 35.000 €.

Più che di un aumento, in realtà, si tratta di uno sgravio fiscale, cosa che, ovviamente, consente di ricevere uno stipendio più alto. Più precisamente, i facenti parte della prima categoria precedentemente citata avranno un taglio del 3% sulle tasse che, mensilmente, vengono prelevate in maniera automatico dal loro salario. Coloro che appartengono al secondo gruppo di lavoratori, invece, vedranno diminuire la loro tassazione del 2%.

Da gennaio 2023, per rendere possibile tutto ciò, lo stato ha messo a disposizione una cifra pari a 4,6 miliardi di euro, e stando a quanto affermato dal viceministro dell’economia dell’attuale governo, Maurizio Leo, la previsione è quella di stanziarne altri tre, in modo da prorogare tale agevolazioni anche per i mesi avvenire. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa accadrà da giugno in poi, l’unica cosa certa è che, a maggio, l’aumento ci sarà.

Come effettuare la richiesta

In genere, quando il governo decide di mettere a disposizione degli italiani delle agevolazioni economiche, vi è sempre la necessità di presentare una richiesta.

Tuttavia, nel caso della diminuzione delle tasse sugli stipendi di alcuni lavoratori dipendenti prevista per maggio – con conseguente aumento degli stessi – non è prevista alcuna domanda, in quanto ciò avverrà in maniera totalmente automatica.