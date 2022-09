Verstappen vince anche in Olanda, terzo Leclerc!

Con un’altra grandissima prestazione Max Verstappen conquista anche il Gran Premio d’Olanda e si avvicina sempre di più a vincere il suo secondo mondiale consecutivo alla guida di una Red Bull perfetta in ogni elemento, terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc



Max Verstappen stravince il gran premio di casa dominando a Zandvoort e mettendo un altro grande tassello per la conquista del mondiale.

Il fenomeno olandese taglia per primo la bandiera a scacchi davanti al sorprendente George Russell ed a Charles Leclerc, bravo a riscattarsi dopo tre gare da dimenticare .

Continua ad essere devastante la Red Bull di Max Verstappen che non sbaglia nulla in Olanda e festeggia la decima vittoria di una stagione che terminerà con il titolo di campione del mondo.

Non soltanto la classifica piloti, la Red Bull è padrona anche nel mondiale Costruttori con la Ferrari che continua ad inseguire ma si lecca le ferite per i tanti errori commessi in stagione.

Verstappen, altra grande vittoria!

La forza di Max Verstappen sta nella incredibile continuità di risultati offerti; il fenomeno della Red Bull commette pochissimi errori riuscendo sempre ad ottenere risultati importanti anche nelle giornate più negative.

Si aspetta ormai soltanto l’aritmetica ma Max Verstappen è ad un passo dal vincere il secondo mondiale consecutivo con pieno merito in una stagione dove ha semplicemente dimostrato di essere attualmente il pilota più bravo del circuito.

Sufficiente la prestazione di Charles Leclerc, il monegasco è ancora alle prese con i problemi alle gomme e di fatto non riesce mai ed entrare in lotta per la vittoria del gran premio.

Archiviata, di fatto, questa stagione la Ferrari dovrà ripartire il prossimo anno con la consapevolezza di avere una macchina competitiva che, con strategie diverse, potrà lottare per il titolo di campione del mondo.

Da dimenticare invece la prestazione di Carlos Sainz che, rallentato da errori evidenti nel proprio box, riesce a chiudere il gran Premio d’Olanda soltanto all’ottava posizione.

Buona invece la gara di Lewis Hamilton che chiude al quarto posto dopo una buona gestione nella fase finale, finisce quinta invece la Red Bull di Sergio Perez.

La prossima settimana si andrà a Monza con una Ferrari che cercherà sicuramente una prestazione importante nel circuito di casa con Max Verstappen che spera di arrivare prima possibile a conquistare matematicamente un mondiale che continua a dominare in ogni circuito grazie ad una scuderia sempre perfetta