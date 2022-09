Secondo quanto riportato dall’osservatorio Oipe, il 36% delle famiglie al sud avrebbe rinunciato al riscaldamento a causa del caro bollette. Una crisi energetica che rischia di investire fino a 9 milioni di italiani, e che la Cgia di Mestre – che ha fornito i dati – ha definito allarmante.

Si tratta dell’ennesimo rincaro a cui le famiglie dovranno far fronte, alla quale in molti avrebbero deciso di opporsi rinunciando all’uso degli elettrodomestici di grande consumo come il forno o la lavatrice. In alcuni casi anche il riscaldamento. E gli esperti parlano di “povertà energetica”.

Secondo lo studio condotto da Cgia inoltre, sarebbe soprattutto la regione Campania a soffrire maggiormente, seguita da Sicilia e Calabria. Le famiglie che usano gas e luce saltuariamente sono tra le 519mila e le 779mila. In Sicilia invece si va dalle 448mila persone alle 722mila. In Calabria numeri più bassi, dalle 191mila alle 287mila.

Meno critica ma comunque preoccupante la situazione in Puglia, dove si va dal 14 al 24% dei residenti. I numeri parlano di 223mila ai 383mila unità; seguono Sardegna e Marche, rispettivamente con 102mila e 174mila e 90mila e 154mila. Non fanno parte delle fasce medio-basso rischio del centro nord neanche l’Abruzzo e l’Umbria.

Si va dal 6 al 10% in Lombardia, in Emilia Romagna, in Veneto e in Trentino, così come in Toscana. Tra il 10 e il 14% invece il Piemonte, la Liguria, il Lazio e la Valle D’Aosta.

Una mossa da parte delle famiglie italiane, che stanno provando a reggere botta contro l’aumento spaventoso dei prezzi; sia dell’energia ma anche del carburante oltre al gas.

I lavoratori autonomi sono quelli più in difficoltà, come già ampiamente emerso negli scorsi giorni, e quelli che avranno bisogno di più aiuti. Chi lavora da solo, come gli artigiani, o i piccoli esercizi commerciali, rischiano veramente di finire sul lastrico. Ma anche le partite Iva si stanno doppiamente spremendo per il rincaro dei prezzi di gas e luce.