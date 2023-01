Versane giusto un po’ nelle tue piante: fioriranno nel giro di una sola settimana

Non tutti sanno che un semplice ingrediente che troviamo in cucina può essere di grande aiuto alle nostre piante, più di qualsiasi prodotto chimico che compriamo al supermercato. Ma di quale elemento stiamo parlando? Scopriamo di più.

Chi è alle prime armi con la coltivazione, di piante o fiori, deve fare attenzione e mettere in pratica alcuni accorgimenti. Ma non solo, sono utili anche dei semplici trucchetti. Ad esempio, lo sapete che se versate questo ingrediente nella tua pianta, fiorirà molto prima? Il risultato finale sarà veramente incredibile, inoltre, vi costerà zero euro. Scopriamo di quale elemento stiamo parlando, lo troviamo in tutte le cucine: tutti i dettagli.

Piante, come farle fiorire prima? L’infallibile trucco

Può capitare di vedere le nostre piante fiorire troppo tardi oppure non fiorire proprio. E’ un inconveniente della crescita molto fastidioso che ci fa spesso preoccupare. I motivi possono essere diversi, ma non preoccupatevi perché esiste un rimedio semplice, efficace, ecologico e soprattutto a costo zero.

Per far fiorire le piante molto tempo prima e per evitare alcuni problemi che sono presenti nello sviluppo, è necessario mettere un ingrediente davvero particolare che troverete in cucina. Stiamo parlando dei gusci dell’uovo. Molto spesso, quando cuciniamo le uova, gettiamo via i gusci, ma in realtà hanno tantissimi benefici e vi possono aiutare a mantenere le vostre piante in perfetta salute.

E’ vero, si tratta di uno scarto alimentare, ma può essere riciclato in maniera utile. Le proprietà dei gusci sono davvero tantissime ed è possibile sfruttarle per le vostre piante: scopriamo il procedimento.

Il procedimento

Il guscio delle uova è un fantastico fertilizzante naturale. Potete sostituirlo ai classici prodotti chimici che comprate al supermercato che molto spesso sono dannosi per l’ambiente e anche per la salute umana. Non solo, costano anche tanti soldi.

Invece, il guscio delle uova ha tantissime proprietà, come il calcio, il magnesio, il fosforo e diverse proteine. Insomma, tutti elementi fondamentali per un corretto sviluppo della nostra pianta. Addirittura, riescono a rafforzare notevolmente il fusto e le radici, evitano la formazione di muffa o batteri.

Per integrarli nella vita della pianta ci sono tre metodi. Il primo, quello più utilizzato, è prendere dei gusci d’uovo asciutti, schiacciarli fino a ridurli in piccolissimi pezzi e versarli sul terreno. Oppure potete mischiarli con i fondi del caffè per un risultato ancora più forte.

Infine, esiste un altro metodo per sfruttare le proprietà dei gusci dell’uovo, infatti, dopo aver tagliato finemente i gusci, li potreste mettere in mezzo bicchiere di aceto, con una buona dose di acqua tiepida. Con questo fantastico trucchetto, in poco tempo vedrete la vostra pianta fiorire e crescere in maniera sana, il risultato vi lascerà senza parole.