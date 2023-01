Chi è Luca Argentero, il popolare e famoso attore di cinema e tv

By

Dalla casa del Grande Fratello al Doc più bello della Rai. Ne ha fatta di strada Luca Argentero, attore di origini piemontese che, dopo aver varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia, ha fatto la sua gavetta nel mondo dello spettacolo, riscuotendo oggi il successo tutto meritato.

Classe 1978, dal 2006 è apparso in più di 18 film; nato sotto il segno dell’ariete, oltre a essere un attore, ha avuto anche una carriera come modello e conduttore televisivo.

Luca Argentero e la sua vita sentimentale, chi è la moglie e quanti figli ha

Il suo profilo Instagram vanta più di 2 milioni di follower, ma nonostante questo Luca Argentero è rimasto sempre il ragazzo della porta accanto. A parte il capello brizzolato che gli dà quel fascino da uomo maturo.

Ha compiuto 44 anni lo scorso 12 aprile e la sua vita privata sembra andare a gonfie vele. Dopo il divorzio con la collega Myriam Catania, avvenuto nel 2016, dopo 5 anni di fidanzamento e 7 di matrimonio, Argentero incontra sul set del film Vacanza ai Caraibi Cristina Marino.

Una unione, la loro, consolidata con l’arrivo della loro prima figlia, Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020; l’anno dopo, il 5 giugno del 2021 i due attori sono convolati a nozze a Città della Pieve, un paese in provincia di Perugia, dove hanno deciso di mettere su famiglia.

I successi professionali di Luca Argentero

Era un semplice studente universitario 25enne quando Luca Argentero decise di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello, il reality show in onda su Canale 5. Dal momento in cui decise di varcare quella porta rossa la sua vita è decisamente cambiata.

Classificatosi al terzo posto con il 9% dei voti, uscito dalla casa più spiata d’Italia, per Argentero iniziarono delle ospitate televisive e gli proposero di posare come modello per il calendario Max.

Nel 2005 esordisce come attore nella fiction Carabinieri; l’anno dopo, invece, la sua prima apparizione nel grande schermo, recitando nel film A casa nostra, per la regia di Francesca Comencini. Da lì in poi la sua carriera è tutta una escalation di successi: da Saturno contro a Lezioni di cioccolato, alle miniserie televisive.

Una grande popolarità quella di Luca Argentero che lo rende, oggi, uno degli attori più amati. Nel 2020, l’anno della pandemia, riceve una candidatura ai Nastri D’Argento come migliore attore protagonista di commedia per l’interpretazione del commissario Giovanni Morandi nel film Brave Ragazze diretto da Michela Andreozzi.

Sempre nello stesso anno, su Rai 1 la serie televisiva Doc-nelle tue mani riscuote un grande successo, dove Luca Argentero recita la parte del protagonista Andrea Fanti.