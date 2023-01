Versa questo sui tuoi gerani e fioriranno subito: mai avuti così tanto rigogliosi

I gerani sono i fiori più amati e diffusi nei nostri giardino o balconi. Ma come tutte le piante, hanno bisogno di tanta cura. Lo sapete che per renderli forti e rigogliosi dovresti versare un ingrediente? Si tratta di un elemento completamente naturale: scopriamo di più.

I gerani sono piante amate proprio da tutte, infatti, è possibile trovarle sui balconi, nei giardini, in casa. In Italia, sono molto diffusi, anche se non tutti sanno come curarle e rendere sempre sane. Esiste un rimedio naturale ed economico per renderli forti, con questo metodo fioriranno subito: scopriamo come fare.

Gerani forti e rigogliosi: tutti i dettagli

Ci sono diverse tipologie di gerani, esistono di tutti i colori. Sono dei fiori veramente affascinanti, infatti, rendono il luogo decorato ed elegante. Si tratta di un vero pezzo d’arredo. Ma in realtà, per renderli così rigogliosi e sani serve mettere in pratica un rimedio naturale ed efficace.

Innanzitutto, è importante pensare alla posizione dei vasi e alla luminosità. Inoltre, cercate sempre di mantenere una certa distanza tra le piante, in modo da aiutare lo sviluppo dei gerani. Annaffiateli sempre durante le ore serali e controllate continuamente se hanno bisogno di acqua.

Levate le foglie secche, altrimenti toglieranno energia alla vostra pianta. Potatele una volta all’anno, preferibilmente in primavera. In inverno invece, occupatevi di coprirli con un telo, altrimenti il freddo potrebbe far morire i vostri gerani. Ma come possiamo renderli sani, rigogliosi e con una fioritura pazzesca? Vi basterà un ingrediente: scopriamo di più.

Come rendere i gerani fioriti e colorati: il procedimento

Coltivare i gerani non è così difficile, ma è importante tener sempre presente alcune accortezze e mettere in pratica dei consigli pratici ed efficaci. Per rendere le piante rigogliosi, vi servirà il lievito di birra.

E’ un ingrediente che viene utilizzato in cucina, ma non tutti sanno che ha tantissime proprietà, infatti, contiene diversi sali minerali e anche tante vitamine che sono ottime per favorire lo sviluppo delle piante, in particolare dei gerani. Dovrete solamente scogliere due cucchiaini di lievito di birra in polvere nell’acqua, vi serviranno circa 3 litri.

A questo punto, il vostro composto sarà pronto e lo dovrete utilizzare durante l’innaffiatura. Se volete potenziare la soluzione, potete anche mettere un cucchiaino di zucchero, dato che il glucosio stimolerà la crescita della pianta. Sin da subito noterete i risultati, i gerani dopo pochi giorni avranno un aspetto sano e forte.

Questo rimedio è molto utilizzato, perché si tratta di un trucchetto veramente geniale. Lo dovete provare assolutamente, soprattutto se vi siete approcciati da poco al mondo del giardinaggio. Con il metodo che vi abbiamo appena svelato, potete anche dire addio a tutti quei prodotti chimici che comprate al supermercato per far crescere i vostri gerani.