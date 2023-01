Turista accoltellata a Roma, l’uomo fermato: “Non sono io”

Dopo la segnalazione di due agenti fuori servizio è stato arrestato il colpevole dell’aggressione a Roma Termini, bloccato a Milano.

Da ore erano in corso le ricerche dell’uomo che nel pomeriggio del 31 dicembre ha aggredito una giovane turista israeliana alla stazione, per tornare a Tel Aviv. Tuttavia, l’uomo arrestato dice di non essere lui nel video.

Aggressione a Roma Termini

Una giovane ragazza israeliana di 24 anni è stata aggredita brutalmente nella stazione di Roma Termini mentre si accingeva, il 31 dicembre, a tornare a Tel Aviv.

Come si vede nei video delle telecamere di sorveglianza, l’uomo si è avvicinato e l’ha colpita con tre fendenti senza una ragione apparente, in seguito si è allontanato correndo e infilando in una busta l’arma utilizzata per colpire la turista.

La 24enne ha tentato di reagire ma la violenza dei colpi l’ha fatta accasciare a terra. Escluso il movente della rapina, gli inquirenti hanno da subito ipotizzato che l’aggressione sia avvenuta da parte di un individuo con cui la giovane aveva litigato poco prima. Per confermare questa ipotesi sono stati presi in considerazione i filmati di altre telecamere sia all’interno che all’esterno della stazione.

Dai video, l’uomo dovrebbe avere una quarantina di anni, era vestito di nero e indossava un cappello. Questo si è avvicinato alle spalle e ha colpito la 24enne al torace e all’altezza del fianco.

Non ci sono state conferme per quanto riguarda la matrice terroristica e non si conoscono con chiarezza le motivazioni del gesto ma c’è un elemento importante nelle riprese: si vede chiaramente il viso dell’aggressore e questo è stato subito analizzato per capire se sia già schedato.

Un uomo fermato a Milano

Ieri finalmente c’è stata una svolta grazie all’intervento tempestivo di due Carabinieri fuori servizio che hanno riconosciuto il ragazzo e lo hanno bloccato a Milano, all’interno di un treno.

Si chiama Aleksander Mateusz Chomiak ed è un senzatetto polacco di 25 anni, condotto in caserma per l’identificazione grazie all’aiuto dei rinforzi chiamati dai due militari.

Dalle prime informazioni emerse, il ragazzo ha affermato di non essere lui l’uomo che appare nei video e quindi si è dichiarato innocente. Durante l’interrogatorio nel carcere di San Vittore, dove è al momento, il suo avvocato ha riferito che il giovane si è dichiarato estraneo a quello che è avvenuto a Termini, anche perché ha spiegato di non essere a Roma quel giorno.

Per ora il polacco resterà in carcere perché il fermo è stato convalidato ed è probabile che venga trasferito in un carcere più vicino a Roma. Secondo gli accertamenti, il giovane è in Italia da circa 8 mesi senza fissa dimora e potrebbe avere problemi psichici.

I coltelli che gli sono sequestrati però non sembrano compatibili con quello usato per colpire la turista, tuttavia gli oggetti verranno sottoposti ad alcuni esami per accertare che non ci siano tracce di sangue della ragazza.