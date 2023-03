Versa l’acqua bollente nel WC, quel che avviene a distanza di 5 minuti è inaspettato

By

Acqua bollente nel WC, perché dovresti provare questa tecnica? Quello che avviene a distanza di 5 minuti è davvero inaspettato. Tanti hanno cambiato la loro vita con questo sistema.

Prova a versare l’acqua bollente nel WC e aspetta il miracolo: ciò che avviene a distanza di pochi minuti lascerà anche te a bocca aperta. Svelato il trucchetto delle esperte in pulizie domestiche.

Come prendersi cura dei sanitari

Pulire il bagno è un’impresa talvolta difficile ma necessaria. La stanza da bagno è quella che si deve tenere sistemata, disinfettata e sanificata quotidianamente perché il rischio di entrare in contatto con germi e batteri è davvero altissimo.

Siamo sicuri che anche tu ogni giorno ti ritrovi a pulire i servizi igienici utilizzando magari prodotti costosissimi che accumuli nel tuo armadietto delle pulizie. Se vuoi adottare una soluzione più green, potresti iniziare ad utilizzare alcuni ingredienti naturali al posto di detersivi o prodotti chimici e tossici, che fanno male non solo a te ma anche all’ambiente.

Se il problema della pulizia è facilmente risolvibile, quello dell’ostruzione invece è piuttosto complicato. Sai perché in tanti stanno provando a versare acqua bollente nel WC? Quello che succede dopo 5 minuti lascerà sicuramente a bocca aperta anche te. Ecco perché dovresti provare questo sistema se ti ritrovi a vivere una situazione simile.

Perché versare acqua bollente nel WC

Se per pulire i sanitari esistono davvero tanti sistemi, anche naturali e green per evitare di inquinare l’ambiente, è più difficile risolvere invece il problema dell’ostruzione. Hai mai provato la tecnica dell’acqua bollente?

Svelato il segreto degli esperti in pulizie domestiche. Prova anche tu e vedrai che avrai risolto uno dei problemi che da sempre ti tormenta. Quante volte ti è capitato di gettare troppa carta nel WC e, al momento di tirare lo sciacquone, vedere l’acqua che sale a galla?

Sicuramente è qualcosa di fastidioso oltre che disgustoso. Non c’è bisogno però di chiamare un idraulico per risolvere questo problema ma l’inconveniente lo puoi tranquillamente gestire in autonomia.

Il sistema dell’acqua bollente nel WC ti sarà sicuramente d’aiuto. È un trucco molto semplice che dovrai utilizzare quando si intasa il bagno. Come devi procedere te lo diciamo immediatamente.

Versa un cucchiaio e mezzo di sapone liquido all’interno del tuo WC e subito dopo un recipiente o un secchio colmo di acqua bollente. Lascia che questa miscela agisca per pochi minuti e inizia a tirare lo sciacquone.

Fatto questo, versa un ulteriore secchio di acqua bollente all’interno del suo sanitario e tira ancora lo scarico: in men che non si dica, l’ostruzione sarà scomparsa. Come puoi vedere, l’acqua calda aiuta a sgorgare i sanitari otturati senza danneggiare la tazza.

Questo sistema superveloce ma anche per nulla inquinante, lo puoi utilizzare pure nel caso di lavandini o docce otturate. Nel giro di 5 minuti risolverai il problema degli ingorghi dei sanitari.

Al posto del detersivo puoi versare anche tre cucchiai grandi di bicarbonato di sodio o di aceto bianco e aggiungere poi l’acqua bollente: non soltanto l’ingorgo scomparirà ma al contempo i tuoi sanitari saranno anche puliti e disinfettati.

Con questa tecnica che stanno provando in tanti, finalmente potrai dire addio al problema dell’otturazione ma soprattutto eliminare i prodotti tossici o aggressivi. Non dimenticare che hai a tua disposizione anche il famoso sturalavandini.

Pure questo strumento ti ritornerà utile nel caso in cui i tuoi sanitari siano otturati. Puoi utilizzare la stessa miscela che ti abbiamo indicato sopra e quindi detersivo e acqua bollente oppure aceto e bicarbonato e acqua bollente.

Se vuoi utilizzare lo sturalavandini assicurati però di chiudere per prima cosa l’acqua in casa e di proteggere tutte le cose che si trovano nel bagno per evitare che l’acqua sporca possa schizzare e contaminarle.

Posiziona poi lo stantuffo sul fondo della tua toilette in modo che il foro presente all’interno del sanitario sia completamente coperto e inizia a premere con forza dal basso verso l’alto. Con la schiuma che si sarà formata – grazie al detersivo o al bicarbonato – e l’aggiunta di acqua calda, risolverai il problema dell’otturazione.

Visto come è facile ricorrere a rimedi velocissimi senza spendere nemmeno un centesimo? Non per forza devi ricorrere all’idraulico quando ti ritrovi di fronte a problematiche del genere.

Se segui questi consigli, risolverai velocemente il problema dell’otturazione dei sanitari in maniera non soltanto economica ma anche super rapida. Tu conoscevi questi trucchetti? Hai intenzione di utilizzarli? Ormai stanno spopolando. In tantissimi non possono più farne a meno.