Verona-Juventus, bianconeri per accorciare sul Milan

Dopo la straordinaria vittoria ottenuta contro l’Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri fa vista al Verona con l’obiettivo di dare continuità a questa parte di stagione conquistando la quinta vittoria consecutiva.

Con la sconfitta dell’Atalanta ed il pareggio del Milan i bianconeri hanno la possibilità di portarsi al al terzo posto in classifica e cominciare da gennaio in poi un nuovo campionato.



La Juventus non è definitivamente guarita ma forse, a modo suo e tra mille difficoltà, è tornata di nuovo competitiva.

Allegri è riuscito a ridare alla squadra un’identità ben precisa e, trascinata dai giovani della rosa, la squadra sembra riavere quella fame che aveva portato la Vecchia Signora ha dominare la Serie A per nove stagioni consecutive.

Dopo le difficoltà iniziali i bianconeri hanno l’obbligo di vincere sia oggi che domenica contro la Lazio per mettersi nelle migliori condizioni possibili e cercare da gennaio in poi di sistemare la stagione grazie ai rientri definitivi di Paul Pogba e Federico Chiesa.

Il Verona viene da sette sconfitte consecutive ma nelle ultime sfide ha dimostrato di essere una squadra in crescita mettendo in grande difficoltà sia il Milan che la Roma.

Bocchetti ha chiesto l’aiuto del proprio pubblico per muovere una classifica che al momento li vede ultimi con appena 5 punti conquistati.

📋 I convocati per la trasferta di Verona ⚪⚫ pic.twitter.com/a8eXD2I9oO — JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2022

Verona con il 3-4-2-1, Verdi e Kallon dietro ad Henry

Davanti ad un Bentegodi tutto esaurito il Verona di Bocchetti proverà a conquistare punti importanti in zona salvezza.

Davanti tutto sulle spalle di Thomas Henry che sarà appoggiato da Verdi e Kallon sulla trequarti con Lasagna che partirà ancora dalla panchina.

Miguel Veloso avrà il compito di dare i tempi di regia alla squadra con Tameze ad aggiungere fisicità al reparto, sulle corsie laterali ci saranno Doig e Lazovic.

Davanti a Montipò confermata la solita difesa a tre con Ceccherini, Hien e Gunter.

Juventus con Di Maria titolare, a centrocampo ancora Fagioli

Squadra che vince non si cambia: Max Allegri conferma il 3-5-2 che sta dando grande solidità alla squadra e lancia ancora una volta Nicolò Fagioli dal primo minuto con Rabiot e Locatelli a completare il centrocampo.

Allegri recupera Paredes, Kean e Di Maria e questi ultimi due dovrebbero partire dall’inizio per far rifiatare Milik che siederà in panchina.

Non convocati Vlahovic (ancora alle prese con la pubalgia) e Chiesa che sta ancora recuperando dall’infortunio al ginocchio.

A destra ancora Cuadrado e sulla fascia opposta Filip Kostic.

In difesa dovrebbe rientrare Bonucci con Danilo e Bremer a completare il reparto davanti a Perin che giocherà titolare nel giorno del suo 30esimo compleanno.

Verona-Juventus, statistiche

Il Verona ha vinto due delle ultime 5 partite giocate in Serie A contro la Juventus.

I padroni di casa inoltre hanno vinto ben tre delle ultime 5 sfide giocate al Bentegodi contro i bianconeri, tanti successi quanto quelli ottenuti nelle precedenti 12 sfide.

La Juventus ha vinto soltanto una delle ultime sette sfide giocate in Serie A di giovedì, contro il Cagliari nel 2014.

La Juventus potrebbe vincere cinque partite consecutive in Serie A a distanza di due anni dall’ultima volta, era il periodo tra febbraio e luglio 2020 ed i bianconeri vinsero sette partite consecutive.

Quella guidata da Danilo è la migliore difesa della Serie A con appena 7 gol subiti nelle prime 13 giornate di campionato, quella del Verona invece è la peggiore con 26 gol concessi.