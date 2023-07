Ventilatore, il trucco per farlo diventare un climatizzatore senza spendere 1 euro

Sai che esiste un trucco per trasformare un ventilatore in un climatizzatore senza spendere 1 euro? Proprio così, ecco come funziona.

Il trucco per far diventare un ventilatore un efficiente climatizzatore è semplice da eseguire, e non devi spendere nulla. Basta solo mettere in pratica una procedura ed è fatta, avrai il tuo climatizzatore in pochi minuti!

Il climatizzatore per rinfrescarsi

Quando viene l’estate il caldo asfissiante rischia di distruggere le nostre energie. Per non soccombere è fondamentale ripararsi dal calore troppo forte e stare in ambienti freschi. La scelta migliore sarebbe quella di disporre di un condizionatore, apparecchio ideale per evitare la sudorazione e poter lavorare o svolgere qualsiasi attività senza spossarsi.

Tuttavia, usare continuamente il climatizzatore per mantenere fresca l’aria negli ambienti vuol dire aumentare i costi sulla bolletta, visto che ha un elevato consumo energetico. E allora, come fare per non morire di caldo? Anzi, cosa fare se si ha a disposizione un semplice ventilatore?

Un’ottima idea in questo caso è applicare al ventilatore il trucco delle bottigliette. Si tratta di un trucco molto semplice e rapido da eseguire, che non costa nulla e ti consentirà di avere un condizionatore subito!

Cosa serve per trasformare in climatizzatore un ventilatore

Quando non disponi di un climatizzatore il modo migliore per procurartelo senza comprarlo è fare in modo che il tuo ventilatore si trasformi in questo prezioso apparecchio. Non serve molto per ottenere il tuo scopo, ecco cosa devi procurarti:

2 bottigliette d’acqua vuote da mezzo litro, complete di tappo;

Un cordino di plastica;

Dei cubetti di ghiaccio.

Altri strumenti che ti servono per realizzare il tuo climatizzatore senza spendere nulla sono anche 1 paio di forbici, 1 taglierino, 1 avvitatore, delle viti.

Dopo che hai trovato tutto, segui passo dopo passo la procedura per ottenere in pochi minuti il tuo climatizzatore praticamente gratis.

Trucco per avere un climatizzatore con il ventilatore

Il procedimento per ottenere un climatizzatore da un ventilatore è abbastanza facile da eseguire. Ecco cosa devi fare:

Taglia le bottigliette di acqua a metà:

Crea dal fondo una sorta di apertura, tenendola però attaccata:

Fai dei buchi sulla bottiglia con l’avvitatore;

Applica le due bottiglie dietro al ventilatore mediante il cordoncino;

Fissa le bottiglie alla rete del ventilatore;

Fai il nodo per far stare ferme le bottiglie.

Per quanto riguarda i buchi da fare, il numero dipende dal livello di fresco che intendi ottenere nell’ambiente. Inoltre, ricorda che le due bottiglie vanno posizionate all’opposto, con il tappo direzionato sul fondo e facendole fissare saldamente sotto e sopra il ventilatore.

Terminate queste operazioni, prendi i cubetti di ghiaccio, mettili in un contenitore e infilali nelle bottigliette che hai piazzato dietro l’apparecchio. Quando sono piene, sistema il ventilatore dove preferisci e accendilo. Otterrai l’effetto rinfrescante che assicura un climatizzatore e non avrai speso nulla!

Il sistema funziona perché da una parte viene aspirata l’aria e distribuita dall’altra nella stanza. In questo modo si riesce a percepire più fresco nell’ambiente di quello che emette il ventilatore usato normalmente. Ma il merito vero del fresco in più è del ghiaccio, di cui l’aria prende tutto il refrigerio e lo reimmette nello spazio.