Ventilatore gratis, casa freschissima a costo zero: mai più caldo torrido e afa

Ventilatore gratis per avere casa freschissima a costo zero: ecco come creare il migliore ventilatore fai-da-te per combattere il caldo torrido.

Il caldo afoso comincia a farsi sentire su tutta la Penisola e anche il costo dell’energia ha un impatto determinante sulle tasche delle famiglie italiane. Accendere ogni giorno i condizionatori, i climatizzatori ed i ventilatori comporta il sostenimento di bollette energia elettrica piuttosto salate.

Come riportato da Arera, il costo all’ingrosso della materia energetica sta sempre di più schizzando alle stelle con un incremento dei prezzi. Il trend del costo dell’energia elettrica ha subito un incremento vertiginoso per le fasce monorarie, biorarie e F1, F2 e F3.

Visti i continui rincari del prezzo dell’energia elettrica e tenendo conto del fatto che le temperature sono in netto rialzo, bisogna correre ai ripari per rinfrescare l’aria della propria abitazione e per combattere l’afa ed il caldo infernale.

Rincari bollette energia elettrica: stop ai condizionatori e ventilatori

È l’ora di dire basta allo spreco di energia e all’aria condizionata! I prezzi dell’energia elettrica sono schizzati alle stelle: una delle principali cause è l’incremento del prezzo del gas naturale sui mercati mondiali.

Si aggiungono altri fattori, tra cui il fattore meteo, un netto incremento della domanda post pandemia e le accresciute tensioni geopolitiche in ambito energetico.

Con i continui rincari del costo dell’energia elettrica molte famiglie italiane hanno deciso di dire stop ai condizionatori, ai climatizzatori ed ai ventilatori. Perché non realizzare un pratico ventilatore fai da te? È gratuito e rinfresca la casa. Scopriamo come crearlo.

Ventilatore fai da te e gratuito: ecco come avere una casa freschissima e a costo zero

Come avere una casa freschissima a costo zero? È possibile creare un ventilatore con le pale. Basta procurarsi un cd musicale, un tappo di sughero, una candela, un cavetto USB, forbici e colla.

Basta ritagliare il compact disc in otto spicchi: dopo aver riscaldato il cd con una candela è possibile modellare gli spicchi del compact disc come se fossero le eliche.

È possibile dividere a metà il tappo di sughero ed inserirlo al centro del cd. Dopo aver inserito il motorino elettrico è possibile fissare il tutto con la colla.

Dopo aver tagliato l’estremità del cavetto USB è necessario collegarlo insieme al filo rosso al motorino elettrico e poi si deve collegare il cavo USB alla porta USB del pc. A questo punto il ventilatore gratis è pronto per l’utilizzo.