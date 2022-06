Buckingham Palace, bandito dalla famiglia reale: coppia scoppiata | Che sciagura

A Buckingham Palace non si placano le chiacchiere nei confronti di Harry e Meghan. Vediamo di cosa si tratta.

Harry e Meghan hanno lasciato Buckingham Palace prima del previsto per tornarsene in California, dove hanno scelto di vivere.

Buckingham Palace: scrive l’esperto reale Duncan Larcombe

Harry e Meghan hanno partecipato alle celebrazioni per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta ma molto defilati.

Basti pensare che la Regina Elisabetta, che ha incontrato tra le mura di Buckingham Palace per la prima volta la nipote che porta il suo soprannome, non ha voluto essere fotografata in quel momento.

La vita in esilio di Harry e Meghan sembrerebbe essere difficile non solo perché Harry e lontano dall’Inghilterra ma anche perché si sentirà sempre in difetto nei confronti della sua famiglia.

Harry ha rinunciato a tutto ciò che aveva di più caro. Il problema principale? L’aver sposato Meghan che lo ha portato lontano.

Sulla loro relazione ha scritto molto l’esperto reale Duncan Larcombe le cui dichiarazioni sono apparse su diverse riviste tra cui il tabloid inglese Woman.

Harry e Meghan sarebbero divisi

Meghan non sarebbe ben vista non solo a Buckingham Palace ma anche nella sua stessa famiglia. Suo padre Thomas Markle è ricoverato in ospedale a causa di un infarto ma la sorella di Meghan Samantha ha divulgato la notizia che la duchessa non si stia interessando a lui.

Intanto, Harry ha ricevuto un trattamento tutt’altro che piacevole durante il Giubileo, il che ha confermato che la Regina non si tirerà indietro circa le sue dichiarazioni: Harry non potrà tornare sui suoi passi.

Simbolicamente, stando a quanto scrive Larcombe, Harry è stato fatto fuori. Basti pensare al fatto che non gli è stato concesso di salire in balcone insieme ai suoi nipoti, a suo fratello e a sua nonna. Tant’è che egli stesso ha deciso di tornare prima nella vita in esilio che si è scelto.

Una vita in cui non potranno far altro che, stando a quello che ha scritto Larcombe, essere spettatori di una vita che prima era la loro. Sicuramente, l’esperienza del Giubileo di Platino perseguiterà Harry per molto tempo: si chiederà mai quanto tutto sarebbe potuto essere diverso?

La divisione, dunque, riguarderebbe la vita di Harry e Meghan e quella degli altri regnanti a Buckingham Palace.