Venezia, il tuffo in acqua dal palazzo diventa virale: il sindaco è furioso

Un video sta diventando virale sui social, un tuffo pericolosissimo fatto da un ragazzo dalla cima di un palazzo di Venezia. La reazione del sindaco non è delle migliori.

Questa mattina, 24 marzo, un ragazzo ha deciso di tuffarsi da un palazzo di Venezia in uno dei tanti canali, spaventando tutti i passanti che si trovavano lì e che lo imploravano di fermarsi.

Tutto questo è stato documentato da un video, che ora gira online e che sta diventando virale. La scena non è passata inosservata, tanto che il sindaco della città Luigi Brugnaro ha annunciato di essere alla ricerca del colpevole.

Ragazzo si tuffa da un palazzo a Venezia: il video

Di questo tuffo spaventoso avvenuto nella laguna di Venezia se ne parla su ogni piattaforma social in queste ore: un ragazzo, ripreso probabilmente da un suo amico rimasto giù, si è tuffato dalla cima di un palazzo in uno dei canali, rischiando anche la vita.

Il video è stato reso noto da una pagina Facebook che si chiama “Venezia non è Disneyland”, un canale dove vengono segnalati parecchi comportamenti scorretti da parte soprattutto dei turisti che si recano nella nota città italiana.

I passanti che si trovavano a passeggiare in quella strada hanno cominciato a urlare, chiedendo al ragazzo di non buttarsi, impauriti e soprattutto in ansia per la sua incolumità.

Ovviamente, l’episodio non è passato inosservato al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che si dice indignato e ha condannato il gesto pazzo di questo tuffatore improvvisato.

La reazione del sindaco e di Luca Zaia

Un gesto assurdo, che fa aprire un dibattito molto accesso su come soprattutto i turisti a volta trattano Venezia, come se fosse un vero e proprio parco giochi.

Il sindaco Luigi Brugnaro ha subito commentato tramite un video pubblicato su Twitter l’accaduto, condannando il gesto: “A questo soggetto bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate”.

#Tuffo in canale a #Venezia: siamo al lavoro per identificare e denunciare chi si è lanciato dal palazzo. Lui e il suo compare sotto che stava facendo il video. pic.twitter.com/uYN2T2Qbj3 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023

La notizia e il video sono arrivati anche al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha commentato l’episodio catalogandolo come vergognoso e un grave insulto alla città di Venezia.

Sulla sua pagina Facebook, infatti, Zaia scrive: “Fatti del genere vanno puniti con fermezza. Chi vuole comportarsi in questo modo se ne vada pure altrove”.

Al momento, la Polizia Municipale della città sta cercando di capire l’identità dell’autore di questo gesto folle, cercando anche di capire come ha fatto il ragazzo a salire sul tetto del palazzo, rischiando la sua vita per una sciocchezza simile.