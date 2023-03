Auto su folla nell’aeroporto in Germania, numerosi feriti

By

Attimi di panico sono quelli vissuti dai viaggiatori, in particolar modo quelli presenti presso l’aeroporto di Colonia-Bonn a Berlino.

Un’auto si è buttata tra la folla, creando confusione e soprattutto tanta paura. Il colpevole, dopo aver ferito molti dei presenti, è stato arrestato e portato presso un ospedale psichiatrico.

Panico all’aeroporto di Colonia-Bonn a Berlino

Arrestato e condotto in seguito all’ospedale psichiatrico, questo è ciò che è accaduto al colpevole di un episodio che poteva concludersi molto peggio. Fortunatamente nessuna persona colpita si trova in condizioni molto gravi anche se la paura è stata davvero molta.

All’aeroporto di Colonia-Bonn a Berlino ci sono stati diversi feriti. Un uomo, mentre era alla guida di un’auto a noleggio, ha investito diverse persone che la momento si trovavano nel parcheggio della scalo. Al momento sembra si siano contati circa 6 feriti, di cui due appartenenti alla forza di polizia.

Questo è quanto stato indicato al momento da un portavoce delle forze dell’ordine. Stando al racconto dei testimoni, al momento dell’accelerazione dell’auto, diverse persone hanno avuto una reazione tempestiva poiché immaginavano che da lì a poco sarebbe potuta accadere una tragedia e sono riuscite a mettersi in salvo. Fortunatamente nessuna delle persone colpite versa in una condizione grave, per cui sono fuori pericolo di vita.

Arrestato il conducente dell’auto impazzita

Era una giornata normalissima per i pedoni che si trovavano allo scalo dell’aeroporto. Nessuno avrebbe mai immaginato di dover fare i conti con un’autista tutt’altro che tranquillo. L’uomo, arrestato e poi portato nel reparto psichiatrico dell’ospedale, ha volontariamente condotto la sua automobile verso la folla ma alcuni pedoni fortunatamente sono stati in grado di cambiare per tempo la propria traiettoria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo di 57 anni che ha travolto i pedoni, attualmente è stato arrestato e condotto all’ospedale psichiatrico dove si sottoporrà a tutti gli esami e i test del caso.

Al momento si contano 6 feriti, anche se tutti i pedoni travolti hanno riportato solo ferite lievi. Come fa sapere il portavoce della polizia tedesca: “Apparentemente ha guidato verso diverse auto e pedoni, che sono riusciti a evitarlo”. Non si sa ancora cosa abbia spinto l’autista a comportarsi in questo modo, anche se il suo comportamento è stato accostato a dei problemi mentali.