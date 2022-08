Venezia, botte da cinema in una rissa tra i tavoli di un bar

L’episodio è avvenuto nella zona del famoso ponte di Rialto, in Campo Vienna tra un numeroso gruppo di ragazzi.

Sembrerebbe che i giovani coinvolti nel violento episodio, avvenuto domenica sera all’ora dell’aperitivo nel cuore della città, siano tutti ragazzi di Venezia.

Venezia: che movida!

Sono state botte da orbi quelle che si sono dati una decina di ragazzi nel bel mezzo della movida notturna della città veneta. La rissa è avvenuta domenica sera, quando erano circa le ventidue e trenta, davanti a dei locali notturni affollati di clienti e turisti intenti a godersi una serata di divertimento e relax nell’atmosfera unica della millenaria città.

Ma qualcosa ha fatto scattare i nervi di un gruppo di ragazzi che hanno iniziato a picchiarsi tra loro urlando e dandosele di santa ragione a mani nude e colpendosi anche con delle sedie, in mezzo ai tavolini delle terrazze esterne ai locali. La pazzia generata dal gruppo di giovani veneziani è stata immortalata in un video, diventato virale nei vari social. Nella registrazione, a disposizione della polizia, si può anche vedere un soggetto prendere violentemente a calci un uomo che si trovava già a terra. E in un altro frammento del video, un giovane colpire con una sedia il suo avversario. È stato solo grazie al pronto intervento delle pattuglie dei vigili e di alcuni cittadini che hanno cercato di riportare la calma, che la rissa non è degenerata oltre le violenze provocate.

Rissa a Venezia, indagini in corso con l’aiuto della registrazione video

Sembrerebbe che la rissa sia iniziata perché uno dei due gruppi coinvolti sarebbe stato infastidito dal comportamento dell’altro gruppo seduto ai tavoli vicini. Il battibecco verbale è rapidamente degenerato trasformandosi in grida, spintoni e botte a più non posso. Lo scontro è durato solo pochi minuti, ma sufficienti per creare il panico tra la maggioranza delle persone presenti estranee alla rissa e che si sono allontanate. Qualche altro presente invece, si è semplicemente goduto il proprio aperitivo assistendo con disinvoltura alla scena da spaghetti western.

Il comandante della Polizia locale, Marco Agostini, ha riferito che si sta indagando per poter identificare tutti i responsabili dell’accaduto e cercare di capire cosa possa avere scatenato tanta furia cieca. La registrazione video che in queste ore sta facendo il giro del web aiuterà alle indagini. Probabilmente, l’abuso di alcol ha contribuito a riscaldare ancora di più gli animi di una straordinaria notte di follia nella movida veneziana.