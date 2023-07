Ha dichiarato fallimento per bancarotta la Velvet media, un’azienda con sede a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, conosciuta per aver abolito l’orario di lavoro ai suoi dipendenti, fruizione dei videogiochi durante i momenti di pausa e la possibilità di portare in ufficio il proprio animale domestico.

Sembrerebbe che la nota azienda sia stata travolta da un passivo di oltre 7 milioni di euro e avrebbe accumulato debiti per un totale di 5,5 con il fisco. Inoltre, non avrebbe pagato i suoi dipendenti, comprese le tredicesime e le liquidazioni di fine lavoro.

Dichiara fallimento la Velvet media

Una nota agenzia di marketing, la Velvet media, con sede a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, avrebbe dichiarato fallimento per bancarotta. Nata 10 anni fa come casa editrice dall’imprenditore di origini siriane Bassel Bakdounes, la società, successivamente, è stata poi trasformata in una holding.

“Non mi piace l’idea di comprare il tempo di una persona, Semmai pago per la sua creatività”.

Queste le dichiarazioni del suo fondatore in cui spiegava quali fossero gli ingredienti che potessero aiutare a regalare un clima sereno ai propri lavoratori.

In passato aveva fatto parlare di se per le politiche aziendali innovative, il tutto a favore dei propri dipendenti: infatti chi lavorava all’interno dell’azienda aveva l’opportunità di portare sul posto di lavoro il proprio animale domestico, possibilità di usufruire dei video giochi durante l’ora di pausa e abolizione dell’orario di lavoro, quindi con la possibilità di recarsi in azienda, per chi lo desiderasse, anche nelle ore notturne.

Un sogno ad occhi aperti per i dipendenti dell’agenzia di marketing in provincia di Treviso, che oggi, invece, si ritrovano a cercarsi una nuova occupazione.

Le cause del fallimento

Nonostante i suoi 120 dipendenti a tempo indeterminato, 15 con partite Iva e 5 stagisti, con un fatturato complessivo consolidato di 5 milioni, la Velvet media si è ritrovata costretta a dover dichiarare fallimento per bancarotta.

Secondo alcune indiscrezioni, erano già sopraggiunte delle criticità l’anno precedente. L’azienda, infatti, era stata travolta da un passivo di oltre 7 milioni di euro e avrebbe accumulato debiti per un totale di 5,5 con il fisco.

Inoltre non aveva pagato lo stipendio ai suoi dipendenti e ne tantomeno tredicesime e le liquidazioni di fine lavoro. Una situazione che andava già avanti dalla primavera di quest’anno, quando alcuni lavoratori avrebbero fatto presente di non aver ricevuto tre mensilità.

Nonostante la holding non perdesse occasione per rassicurare circa la sua solidità, lo scorso 17 aprile era stata dichiarata la liquidazione giudiziale, con una sentenza finalizzata a dover dividere ai creditori il denaro rimasto nelle casse dell’azienda.

Settimana scorsa, invece, si è tenuta una udienza in cui il giudice Lucio Munaro ha messo per iscritto tutti i numeri del fallimento. Il prossimo appuntamento in aula è fissato per il 14 novembre, in cui ci sarà la verifica dei crediti vantati dalla Velvet media.