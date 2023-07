Emma Marrone vittima di body shaming, la sua replica è perfetta

Per l’ennesima volta Emma Marrone è rimasta vittima di body shaming da parte di un’hater, ma la sua risposta ha zittito tutti. Su TikTok era apparso alcune ore fa un filmato di una sua esibizione, e accanto a molti complimenti, è apparso anche un commento poco lusinghiero sul suo peso. La cantante ha prontamente risposto, usando parole molto dure nei confronti dell’utente.

Una frase infelice, che ha colpito molto Emma Marrone e l’ha fatta andare su tutte le furie, al punto da spingerla a rispondere a tono, pubblicamente. La cantante per l’ennesima volta è rimasta vittima di body shaming, ma questa volta ha scelto di non lasciar correre, dando una lezione a uno dei tanti “leoni da tastiera” che circolano sui social. Un intervento apprezzato dai fan, che l’hanno lodata per non aver abbassato la testa. Non è la prima volta che Emma riceve critiche di questo tipo, l’ultima, ed eclatante, quella rivoltale da Davide Maggio.

Emma Marrone insultata per il peso: la sua reazione è epica

Nonostante il periodo professionalmente d’oro che sta vivendo, grazie a singoli come Mezzo Mondo e In taxi con la luna, quest’ultimo featuring Tony Effe, Emma Marrone deve vedersela con gli odiatori seriali, che periodicamente si divertono a lanciarle critiche o insulti sui social. L’occasione, in questo caso, si è presentata per gli hater quando una fanpage a lei dedicata ha pubblicato un video di una sua recente esibizione.

Una ragazza sotto al filmato ha infatti così commentato: “Emma tra poco spacca il palco se continua così” un riferimento sgradevole e maleducato riferito, ancora una volta, alla sua forma fisica. Questa volta, tuttavia, Emma non ha lasciato correre, e dopo aver screenshottato il commento in questione, lo ha pubblicato in una delle sue Instagram Stories, allegando ciò che pensa in merito.

“Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m***a”. “Fai schifo Claudia. Immensamente schifo” ha scritto l’artista salentina, evidentemente esasperata da commenti di questo tenore che nulla hanno a che vedere con la sua musica.

C’è anche da dire che i suoi fan sono subito accorsi per difenderla dall’esternazione di questa utente, e uno di essi, garbatamente, le ha fatto notare come lei sia forse l’ultima persona a poter fare commenti di questo tipo. Non certo uno scambio elegante, ma nulla in confronto ad altri che si possono leggere online.

Emma e il precedente con l’esperto tv sulla “gamba importante”

Per Emma non è certo una novità: è rimasto famoso il commento a lei rivolto da Davide Maggio nel febbraio del 2022 quando prese parte al Festival di Sanremo presentandosi sul palco con calze a rete e miniabito. Scelta che all’esperto tv non era piaciuta, per usare un eufemismo: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”.

Anche in questo caso, Marrone non aveva lasciato correre e aveva risposto a tono, sempre sui social, rispondendo a Maggio: “Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso, ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime. Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere” aveva scritto la cantante, evidentemente piccata da un commento così crudele.

“Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti” aveva quindi concluso Emma. Un invito ad apprezzarsi e amare il proprio corpo che aveva fatto centro e che era stato molto lodato sulle piattaforme social.