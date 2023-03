Vecchissimi cassetti, non li buttare via: puoi riutilizzarli in questo modo geniale

Cassetti vecchissimi? Non li buttare via! Sai che li puoi riutilizzare in un modo davvero geniale? Ecco alcuni trucchetti che ti lasceranno a bocca aperta: tutto si può riutilizzare.

L’arte del fai da te cambierà il mondo, lo dicono gli esperti. Ecco che cosa puoi fare con dei vecchissimi cassetti. Non darli via ma riutilizzali in questo modo geniale.

Tecnica del fai da te per il riciclo intelligente

Sempre più persone hanno deciso di dedicarsi all’arte del fai da te, ovvero di ricorrere a questa attività che consente in maniera creativa e senza bisogno dell’aiuto di un tecnico o di un professionista, di riutilizzare materiali o scarti domestici per dare vita a nuovi oggetti.

Sicuramente, anche tu avrai da parte tante cose destinate al riciclo o addirittura alla pattumiera. Pensaci bene prima di dare via tutto. Sai che ogni cosa può tornarti estremamente utile? Addirittura dei vecchi cassetti o dei mobili di cui vuoi sbarazzarti, possono dar vita a qualcosa di geniale.

Sai che cosa potresti farci, per esempio, con dei cassetti vecchissimi? In questo contributo, ti forniamo alcune idee geniali per riutilizzare in maniera super smart quei cassettoni che proprio non vuoi più vedere. Pronto a rimanere sbalordito? Allora iniziamo immediatamente.

Come riciclare vecchi cassetti

Sei in procinto di ristrutturare casa, cambiare abitazione o semplicemente hai voglia di dare un nuovo stile alla tua dimora? Non buttare via mobili vecchi, soprattutto se hai a disposizione dei cassetti: sappi che li puoi riutilizzare in maniera intelligente.

L’arte del fai da te ti viene in soccorso. Non preoccuparti se i cassetti che hai a disposizione sono vecchissimi, essi possono rivelarsi ugualmente una risorsa preziosissima proprio per l’arredo della tua casa. Non ci credi? Ti presentiamo allora alcune idee geniali che ti faranno rimanere a bocca aperta.

La prima cosa che potresti realizzare con dei vecchi cassetti è una parete a mensole su cui poggiare bicchieri e piatti. Per realizzarla, il procedimento è davvero semplicissimo. Utilizza anzitutto della carta vetrata per limare l’interno e l’esterno dei cassetti, poi tinteggiali del colore che preferisci, dopo aver utilizzato però del materiale isolante per il legno.

Inserisci poi dei gancetti piuttosto resistenti sul retro della tua parete attrezzata per far sì che si possa appendere con facilità al muro. Et voilà, il tuo espositore è pronto: nella tua nuova parete a muro potrai adagiare bicchieri, vasetti o piatti. Visto che idea carina?

Sempre con i cassetti vecchi, puoi realizzare addirittura dei contenitori da riporre sotto il letto. Anche in questo caso puoi dipingere i vecchi mobili del colore che preferisci e magari inserisci al di sotto dei cassetti delle ruote per posizionarli poi sotto al tuo letto: all’interno puoi riporci lenzuoli, federe o anche ciabatte.

E se ti dicessimo che con i vecchi cassetti puoi realizzare anche un porta piantine? Il procedimento da seguire è lo stesso dei cassettoni da letto. Devi inserire delle rotelle (4) e adagiare al suo interno piante grasse o quelle collocate in vasetti piccolini: il tuo cassetto in disuso diventerà così un trasportino super green bello da vedere, facile da trasportare e anche un oggetto d’arredo molto carino.

Ancora, con i cassetti vecchi puoi creare un portariviste. Come? Semplicemente inserendo dei fogli di compensato all’interno del tuo cassetto, al di sotto del quale metterai delle rotelle in modo tale da poter spostare il tuo portariviste da una stanza all’altra o dove preferisci in maniera molto semplice.

Anche un porta gioielli puoi realizzare con i vecchi cassetti: dipingi il mobile del colore che preferisci e aggiungi dei gancetti su cui appoggiare poi collane e orecchini. Et voilà, i tuoi gioielli saranno finalmente in ordine.

E se ti dicessimo che puoi realizzare con dei vecchi cassetti anche un poggia piedi, ci crederesti? Ovviamente in questo caso dovrai fare un cuscino con una buona imbottitura delle stesse dimensioni del cassetto che adagerai chiaramente poi sul tuo cassettone dopo averlo verniciato del colore che più ti piace.

L’idea è davvero sfiziosissima. Visto quante cose si possono creare semplicemente con dei vecchi cassetti? Pensaci sempre prima di dare via tutto ciò che consideri vecchio, in disuso o antiquato.

Ogni cosa che hai a casa può diventare risorsa preziosissima per la tua persona, per la tua abitazione o un must have per l’arredo. La tecnica del fai da te sprona la manualità e la creatività.

Divertiti anche tu a realizzare cose divertenti da solo o in compagnia anche dei più piccoli e vedrai che spasso! L’arte del riciclo consente davvero di donare nuova vita a tutto ciò che pensavamo essere destinato alla pattumiera.