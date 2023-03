Roma: divampato incendio in un appartamento. Morto un uomo di 55 anni, gravi la moglie e il figlio di 15 anni.

Scoppiato incendio in un appartamento di Roma. Nell’incidente, ha perso la vita un uomo, mentre la moglie e il figlio di 15 anni versano in condizioni gravi in ospedale.

Roma, incendio in appartamento: un morto, due feriti gravi

Quattro feriti in ospedale e un morto: questo il bilancio di un incendio divampato in un appartamento di Roma. Le fiamme si sono diffuse in una palazzina, composta da due piani e sita in Via Putiniano, in zona Casilino.

Deceduto un uomo di 55 anni che è stato colpito da un arrestato cardiocircolatorio, provocatogli dall’inalazione prolungata del fumo che si è propagato nello stabile.

L’intervento del 118

I soccorsi sono intervenuti sul posto, al fine di prestare il proprio aiuto alle vittime. Quando sono giunti, però, nei pressi della palazzina, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne.

La moglie di quest’ultimo e il figlio quindicenne della coppia sono stati portati in ospedale, insieme ad altri due poliziotti che hanno prestato, per primi, soccorso agli inquilini.

I quattro feriti sono stati condotti al Policlinico Umberto I: madre e figlio sono stati trasportati presso la struttura ospedaliera in codice rosso, in quanto gravemente feriti durante l’incidente che ha portato alla morte del loro familiare.

Gli agenti di Polizia, invece non rischiano la vita. L’appartamento andato in fiamme è totalmente inagibile.