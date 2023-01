Vecchi stivali? Non li buttare, riprendili e trasformali in qualcosa di utilissimo

By

Prima di buttare via i vecchi stivali, bisogna prendere in considerazione il fatto di poterli trasformare in qualcosa che potrebbe essere molto utile. Ecco cosa.

La moda è sempre stato qualcosa che ha attratto qualsiasi essere umano e per questo tendiamo a comprare degli abiti che si adattano perfettamente sia alla stagione che al nostro stile.

In particolar modo, quello che le donne amano tantissimo acquistare oltre le borse sono le calzature. Di qualsiasi modello, colore e forma, le scarpe sono una delle passione delle donne di tutto il mondo.

Stivali: ecco come riutilizzarli senza gettarli via

Una bella scarpa elegante non passa inosservata e slancia molto tutto il physique du rôle e può essere utile quando stiamo per uscire con un nostro amico che vogliamo conquistare o anche per sentirsi femminili e piacere a sé stessi.

Tra le calzature più diffuse ci sono anche gli stivali, che si possono trovare di dimensioni, colore e forme diverse come anche di altezze varie tra cui quelle che ricoprono il polpaccio fino a quelle che finiscono quasi fino alla coscia.

Spesso, gli stivali, vengono visti come qualcosa di molto scomodo in quanto per poterle indossare bisogna a volte anche fare qualche sforzo, ma ci sono dei modelli che sono invece molto comodi.

Inoltre, non bisogna solo associarli al sesso femminile, ma anche a quello maschile, basti pensare a quanti stivali ci sono dedicati all’uomo, oltre che essere un vero e proprio elemento fondamentale per i cow boy.

Inoltre, gli stivali, sono anche diventati famosi a seguito della diffusione della favola de Il Gatto con gli Stivali e alla sua trasposizione nella versione animata grazie al simpatico gattino protagonista dei lungometraggi di Shrek e anche agli spin-off a lui dedicato.

Come procedere

Ma anche gli stivali, come accade per qualsiasi capo d’abbigliamento, si consumano con l’andare del tempo e a volte diventano anche scomodi per via di un problema dovuto alla suola.

Per questo, tendiamo a gettarli, ma non tutto è danneggiato e si può recuperare gran parte degli stivali creando qualcosa che può tornarci molto utile. In questo modo avremo anche riciclato gran parte delle nostre calzature.

Per prima cosa, vanno tagliate solo le parti essenziali, quindi la suola e la zona del piede, vanno eliminati e successivamente apriamo la parte che di solito va sulla gamba e avremo una striscia di pelle.

Questa, va poi composta, e cucita utilizzando una macchina da cucire prendendo le giuste misure per poter dare una forma a sacchetto dove sulle estremità andremo a mettere una cordicina o una fibbia.

Dopodiché prendiamo un po’ di tessuto e facciamo la stessa cosa, per poi andare a mettere questo all’interno della pelle precedentemente cucita e ricompattare il tutto. In questo modo avremo avuto un sacchetto-borsa, che potrebbe esserci utile per le nostre commissioni.

Il tutto, sarà fatto avendo utilizzato i pezzi utili dei nostri stivali, senza che avremo speso soldi per acquistare una nuova borsetta e potremo sfoggiarla con le nostre amiche mostrando con soddisfazione il lavoro ottenuto dalla nostra inventiva.