Armenia: incendio in una caserma, morte almeno 15 persone

Nella notte è scoppiato un incendio in una caserma in Armenia, sono morte per lo meno 15 persone, la struttura ospitava il personale specializzato appartenente all’esercito armeno in particolare cecchini e ingegneri.

L’incendio è divampato intorno alle 01:30, oltre alle vittime fino ad ora accertate ci sono almeno 3 persone ferite gravemente. A riportare la notizia è il Ministero della Difesa Armeno, al momento non si conoscono le cause dell’incendio.

Scoppiato un incendio nella caserma militare in Armenia

Siamo in Armenia, precisamente nella zona situata intorno al villaggio di Azat che si trova nella provincia armena chiamata Gegharkunik. Nella notte si è verificato un incendio all’interno di una caserma militare che ospitava personale specializzato dell’esercito armeno, in particolare ingegneri e cecchini.

L’incendio è divampato all’interno della struttura intorno alle 01:30 di questa notte 19 gennaio 2023, in Italia erano circa le 04:30, a darne annuncio e a diffondere la notizia è stato il Ministero della Difesa armeno che ha reso noto che al momento ancora non si conoscono le motivazioni che hanno portato allo sviluppo dell’incendio.

Nonostante sul luogo siano stati effettuati i vari lavori antincendio e i soccorsi sono intervenuti immediatamente ci sono state però vittime e feriti. Secondo i primi dati rilasciati sono 15 i militari rimasti uccisi durante l’incendio ed altri tre sono rimasti feriti in gravi condizioni.

La caserma militare colpita dall’incendio si trova a circa 80 chilometri dalla capitale dell’Armenia, Yerevan ed era solita ospitare solamente cecchini e ingegneri che appartengono ai settori speciali dell’esercito dell’Armenia.

Questa la nota rilasciata dal Ministero della Difesa: “Secondo le prime informazioni quindici militari sono morti a causa del rogo divampato nella caserma che ospita un’unità militare di ingegneri e cecchini. Le condizioni altri tre militari sono valutate come gravi”.

Si rimane in attesa di avere ulteriori informazioni che permettano di capire quali sono state le cause che hanno determinato l’incendio.

Armenia: tra Asia e Europa

L’Armenia è un paese asiatico che appartiene all’ex repubblica sovietica e si trova più precisamente nella regione montuosa del Caucaso. Si tratta proprio della zona che si trova a cavallo tra l’Europa e l’Asia.

È stata una tra le prime civiltà cristiane che si sono sviluppate sul territorio e per questo ospita numerosi luoghi di culto importanti. Il villaggio di Azat, intorno al quale si trova la caserma militare colpita dall’incendio di questa notte, è un piccolissimo comune che ospita 173 abitanti e che si trova nella provincia di Gegharkunik.

La provincia di Gegharkunik mette insieme diversi distretti e conta circa 239 mila abitanti. Dopo l’annuncio del Ministero della Difesa, numerose sono state le testate giornalistiche di tutto il mondo a riportare la notizia dell’incendio.

Incendio che ricordiamo è divampato nella notte e al momento ancora non si conoscono le cause. Sicuramente nelle prossime ore proseguiranno le indagini sul luogo e verrà fatta chiarezza sul perché alle 01:30 del mattino il rogo ha invaso la caserma dei militari che ha portato alla morte di 15 militari armeni.