Sono allarmanti le condizioni di una donna investita da un’auto pirata a Varese ieri sera. Le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere.

La tragedia è avvenuta nella frazione di Gemonio e l’automobilista che ha travolto la 41enne, che ora si trova in ospedale e lotta per la vita, è fuggito.

Incidente a Varese, una donna in fin di vita

Di nuovo le pagine di cronaca riportano un fatto tragico, causato da un pirata della strada, stavolta nel Varesotto.

Siamo nella frazione di Gemonio, dove ieri sera una donna di 41 anni è stata investita e ridotta in condizioni gravissime. Sul posto sono giunti i soccorritori e hanno evidenziato traumi importanti, tanto da partire per l’ospedale a sirene spiegate.

La donna, giunta in codice rosso nella struttura, è sotto osservazione e non abbiamo notizie precise sui traumi riportati ma sappiamo che le sue condizioni sono molto gravi e lotta per rimanere in vita.

A dare l’allarme sono stati alcuni testimoni che però purtroppo non sono riusciti a prendere la targa dell’auto, che è scomparsa dopo il fatto, tuttavia potrebbero aver lasciato agli inquirenti altri dettagli importanti al fine di identificare il criminale che tuttavia, stando ai primi dettagli emersi, viaggiava a una velocità sostenuta.

Questo infittisce il mistero ma a fare chiarezza saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che eventualmente saranno utili a identificare il veicolo e a far luce sulla dinamica dei fatti.

La dinamica

L’automobilista rischia una denuncia per fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali. Se la donna morirà, la sua posizione si aggraverà non di poco, con l’accusa di omicidio stradale.

L’incidente è accaduto intorno alle 21 di ieri in via Cellina, vicino alla piazza principale del paese. L’uomo ha fatto perdere le proprie tracce ma i residenti hanno subito lanciato l’allarme. C’erano molte persone perché il luogo è frequentato e ci sono locali vari che nel finesettimana si riempiono.

Prontamente sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e i paramedici hanno stabilizzato la 41enne sul posto per poi trasportarla all’ospedale di Circolo di Varese.

Le indagini sono affidate invece alla compagnia di Luino, i cui agenti hanno raccolto le prime versione dei testimoni, accertando che la zona ha un limite di velocità di 30 chilometri orari e l’automobilista lo ha rispettato, però poi, dopo aver investito la donna, si è lanciato a folle velocità per scappare via urtando un’altra vettura che ha incrociato nel tragitto, fra piazza Vittoria e l’imbocco di via Trento.

Un fatto gravissimo e una dinamica che gli inquirenti stanno passando al vaglio al fine di accertare eventuali responsabilità. Non è chiaro infatti, almeno al momento, come sia possibile quello che è accaduto, perché l’automobile non stava eccedendo in velocità. Possibile quindi un errore dovuto alla distrazione da parte di entrambi, guidatore e pedone? Le ricostruzioni sono in corso.