Corsa contromano sulla Laurentina: morta una donna

Tragico incidente a Roma nel pomeriggio di ieri. Un giovane di 20 anni era alla guida di una macchina di lusso intestata alla società del padre mentre percorreva la Laurentina contromano, schiantandosi poco dopo con una Lancia Y, a bordo del quale si trovava Simona Cardone, 67 anni, deceduta subito dopo l’impatto.

La vicenda sembra molto simile a quella dell’incidente mortale costata la vita al piccolo Manuel morto a 5 anni a Casal Palocco, dopo l’impatto in via di Macchia Saponara.

La dinamica dell’incidente sulla Laurentina

Nel pomeriggio di ieri, sabato 1 luglio, intorno alle ore 18.30, nella zona a sud est di Roma, al chilometro 21, in direzione Pomezia della via Laurentina, è avvenuto un tragico incidente frontale, costato la vita a Simona Cardone, 67 anni, mentre era alla guida di una Lancia Y sul suo senso di marcia.

Contromano, invece, un giovane di 20 anni, il quale era al volante di una Tesla intestata alla società del padre insieme ad altri 4 ragazzi. La macchina di lusso si è schiantata contro l’utilitaria della vittima, deceduta sul colpo.

Purtroppo per la 67 enne non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, i quali hanno constatato il decesso una volta estratto il corpo dalle lamiere. Sul luogo dell’incidente gli agenti del gruppo Eur i quali hanno preso i rilievi e i controlli del caso.

Due dei ragazzi a bordo della macchina di lusso sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Entrambi i veicoli sono stati messi sotto sequestro e il 20 enne sarà sottoposto ai test di alcol e droga.

Il ricordo della vittima

Il tragico incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle 18.30 sulla Laurentina, per molti aspetti ricorda quello avvenuto poche settimane fa a Casal Palocco, dove ha perso la vita il piccolo Manuel di soli 5 anni, morto dopo l’impatto in via di Macchia Saponara, per colpa del youtuber che guidava un’auto di lusso a forte velocità.

La vittima rimasta coinvolta nell’incidente di ieri è Simona Cardone, mentre era alla guida di una Lancia Y nel suo senso di marcia. La donna di 67 anni, è stata ricordata da parenti e amici, dopo aver appreso la notizia della sua morte.

“Dobbiamo aiutarla a riposare in pace. Lei ci teneva molto non dobbiamo abbandonarla”.

Questo è uno dei messaggi di cordoglio pubblicati nei social, descrivendo la donna una brava persona e una buona amica, amante degli animali, a cui lei teneva tantissimo ai suoi cani e ai suoi gatti.