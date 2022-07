Valerio Scanu, dalla musica alla laurea in legge: “Farò anche un disco”

By

Il cantante Valerio Scanu ha condiviso con i suoi follower sui social la gioia di essersi laureato in legge, un traguardo molto atteso e faticato. Ecco la foto della sua proclamazione e le sue parole, in vista anche un nuovo album.

Valerio Scanu è da anni sulla scena dello spettacolo italiano: concorrente di Amici di Maria De Filippi, poi sul podio a Sanremo, negli ultimi anni si è dedicato a una cosa molto importante per lui.

Infatti, oggi Scanu ha raggiunto un grande obiettivo, ovvero la laurea in legge, come ha rivelato sui social molto fiero di questo suo grande traguardo. Ecco la foto e le sue parole pubbliche su Instagram.

Valerio Scanu si è laureato, la gioia condivisa con i suoi follower

Il cantante sardo Valerio Scanu ha raggiunto un traguardo molto importante nella sua vita professionale: no, non stiamo parlando di qualche premio canoro ma bensì della laurea in giurisprudenza, che Valerio ha conseguito proprio due giorni fa.

Un obiettivo che si era prefissato da tempo e che, finalmente, è riuscito a raggiungere con tantissima gioia. Su Instagram, il cantante ha condiviso la sua foto dopo la proclamazione, sorridente e felice con la sua tesi tra le mani e la tipica corona d’alloro sul capo.

Questa vittoria la dedica ai genitori, al papà scomparso qualche anno fa a causa del Covid, e a sua mamma che gli è sempre stata accanto.

Un nuovo grande successo, laureato con 110 e lode presso l’Università di Benevento, Valerio Scanu è pronto a fare pratica di avvocato, come racconta a TgCom24: “Ci tenevo a poter realizzare anche quest’altro sogno. Ho discusso la mia tesi sulla vulnerabilità… Ora voglio specializzarmi in questa tematica e iniziare subito la pratica forense a Roma, sede dove ho fatto anche il tirocinio universitario tra le aule del Tribunale della Capitale”.

Valerio Scanu, futuro avvocato ma non abbandonerà la musica

Il traguardo della laurea è stato davvero un momento importante per Valerio Scanu, che come abbiamo letto ha intenzione di continuare a specializzarsi e a praticare.

Ma la sua prima passione non la abbandonerà mai: la musica. Valerio, infatti, è prontissimo all’uscita di un nuovo album, che per ora è top secret come rivela.

Dal 2009 Valerio Scanu non si ferma: tra alti e bassi, la sua carriera musicale va avanti con i suoi successi, con tanti singoli amatissimi dal pubblico come Per tutte le volte che…, Lasciami entrare, Parole di cristallo e Finalmente piove.

Inoltre, ha avuto anche un grande successo in tv dopo la partecipazione a Tale e Quale e Show, il programma di Carlo Conti, nel quale ha dimostrato la sua bravura non solo nel canto ma anche nell’imitazione.