Valentino Rossi è il nuovo pilota ufficiale della BMW

Continua l’avventura di Valentino Rossi sulle quattroruote, l’ex campione di Moto GP infatti disputerà un’altra stagione nel GT World Challenge Europe e lo farà da pilota ufficiale della BMW.

Valentino Rossi completerà la squadra della scuderia tedesca insieme Maxime Martin e Augusto Farfus.



E’ stato proprio Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport, a presentare Valentino Rossi esprimendo tutta la sua soddisfazione per l’arrivo dell’ex campione della Moto GP che quindi decide di continuare la sua carriera nel mondo delle automobili dopo aver scritto la storia in sella alla sua amata M1.

“Valentino Rossi non ha bisogno di presentazioni. È uno dei piloti di moto di maggior successo di tutti i tempi, ha fatto la storia. I suoi successi in pista e la sua personalità lo hanno giustamente reso una leggenda vivente. Ma Valentino ha dimostrato di essere anche un eccellente pilota su quattro ruote e le corse automobilistiche sono diventate la sua seconda casa. Ci sta mettendo tutta la sua passione, tutte le sue capacità e tutto il suo impegno in questo nuovo capitolo della sua carriera”.

Dall’Audi R8 alla BMW M4 GT3, con al proprio fianco Maxime Martin ed Augusto Farfus jr. L’impegno di Valentino tra le quattro ruote continua. Il manager Vosse: “Siamo eccitati per quello che ci attende, compreso il… https://t.co/nOSBrTWJTl #wec #gt3 #ValentinoRossi #WRT #BMW — GPOne.com (@gponedotcom) December 17, 2022

Valentino Rossi alla BMW, inizia una nuova avventura per il campione di Tavullia

Dopo il primo anno alla guida dell‘Audi dunque la carriera di Valentino Rossi proseguirà all’interno del GT World Challenge ma alla guida della BMW MNW M4 GT del team WRT.

Il campione italiano ha commentato con grande entusiasmo questa scelta dimostrando la sua voglia di mettersi in gioco nel video di presentazione pubblicato proprio dai canali social della scuderia tedesca.

“È molto eccitante perché rappresenta l’inizio di una nuova esperienza”, queste le prime parole del “Dottore” da pilota BMW, continua dunque la carriera sulle quattroruote per uno dei più grandi campioni nella storia del MotoGP.

Nella sua prima stagione con l’Audi Valentino ha dimostrato di avere grande padronanza e sicurezza anche con le quattroruote e questa sarà per lui un’avventura sicuramente stimolante.

Il Dottore inizierà ufficialmente la sua nuova avventura con la BMW a Dubai, quando a metà gennaio disputerà la 24h valida per la 24H Series.

Successivamente tornerà in pista a Bathurst per poi concentrarsi sull’impegno per la 12h dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, che precede il via del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.