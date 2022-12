Giglio della pace, innaffialo così e dureranno il doppio del tempo

Il giglio della pace, uno dei fiori più diffusi e amati di sempre. E’ una pianta facile da coltivare, anche per questo motivo è molto apprezzata. Ma lo sapete che se l’annaffiate in un determinato modo, durerà in vita molto di più? Da non credere.

Il giglio della pace proviene dalle foreste pluviali del Sud America. In Europa, soprattutto in Italia, è molto diffusa. E’ affascinante ed elegante, arreda un’intera stanza e dà quel tocco di raffinatezza in più. Inoltre, è molto facile da coltivare, ma non per questo non ha bisogno di attenzioni. In realtà, dovrete innaffiarla in maniera diversa rispetto alle altre piante: scopriamo di più.

Il giglio della pace: tutte le caratteristiche da sapere

Il giglio della pace è abituata a crescere in zone tropicali, ma si adatta facilmente anche all’interno di un appartamento. L’importante è conoscere le sue esigenze e caratteristiche, in modo che le sue foglie crescano in maniera sana e perfetta. Come tutte le piante ha bisogno di acqua, della luce del sole e tanta manutenzione.

Il giglio della pace, cresce molto velocemente in qualsiasi periodo dell’anno, addirittura, può arrivare a circa 1 metro di altezza. Tra maggio e ottobre, la fioritura raggiunge il massimo e per sfruttare questa sua fantastica caratteristica, è necessario mettere in pratica alcuni accorgimenti.

Come annaffiare il giglio della pace

Lo spathiphyllum (è chiamato anche così) adora l’umidità, infatti, se non lo annaffiate per diverso tempo, probabilmente si appassirà e morirà. Per farlo tornare in vita, dovrete immergere il suo vaso in una bacinella piena d’acqua per alcuni minuti. Dopo poco, vedrete che la pianta si sarà ripresa alla meraviglia. Inoltre, ricordatevi sempre di eliminare le foglie secche, perché potrebbe attirare l’attenzione di insetti.

Quando il suo fogliame è secco, la pianta può attirare i parassiti, proprio per questo, è molto importante l’irrigazione. Il terreno del giglio della pace deve essere sempre fresco e umido, infatti, in estate dovrete sempre controllare se ha bisogno di acqua.

Questa pianta, però, ha bisogno di un ingrediente segreto. Si tratta di un ingrediente che va utilizzato durante l’irrigazione. Stiamo parlando della gelatina all’acqua, che contiene azoto e grazie alle sue proprietà farà crescere il giglio della pace forte e sano.

La gelatina è un elemento fondamentale per lo sviluppo di questa pianta. Inoltre, è un prodotto semplice, naturale ed economico. Ma come bisogna utilizzarlo? Dovrete riscaldare un po’ d’acqua, (la stessa quantità di un bicchiere normale) e aggiungere un cucchiaio di gelatina. Non portate a bollore l’acqua.

Mescolate il composto e una volta che si sarà raffreddato del tutto, versate tre bicchieri di acqua. La soluzione è pronta, non vi rimane che annaffiare la pianta con questo fantastico liquido per almeno una volta al mese. In poco tempo vi accorgerete dei risultati. Il vostro giglio della pace, sarà rigoglioso e sano.