Valanga sulle Alpi in Francia, almeno 4 morti

È arrivata poco fa la notizia si una terribile valanga sulle Alpi in Francia, dove i morti accertati sono al momento quattro.

Il ministro dell’Interno Dermanin ha parlato di bilancio provvisorio e ancora i soccorritori sono a lavoro per cercare dispersi, feriti ed eventuali altre vittime. Il presidente Macron ha rivolto un pensiero a chi ha perso la vita e ai loro cari.

Valanga sulle Alpi in Francia

Oggi verso l’ora di pranzo c’è stata una valanga sulle Alpi francesi, in Alta Savoia, precisamente sul ghiacciaio di Armancette. Lo ha rivelato co un tweet il ministro dell’Interno francese Gérald Dermanin sottolineando che al momento le vittime sono 4 ma il bilancio è provvisorio e i soccorritori stanno lavorando duramente per cercare fra i metri di neve, eventuali altri corpi e feriti.

La situazione è molto pericolosa e si teme che dalla cima possano distaccarsi altre valanghe, per questo motivo si procede anche con un occhio alle previsioni meteorologiche delle prossime ore. Eventualmente infatti, le operazioni cesseranno per poi riprendere più avanti per la sicurezza dei soccorritori.

Le ricerche sono ancora in corso perché le autorità del luogo hanno dei dubbi circa la presenza di un solo gruppo o più di uno nella zona al momento della valanga. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime stavano passeggiando nei pressi del ghiacciaio, lontano dalle piste sciistiche, quando a un certo punto si è staccata la valanga che li ha colpiti in pieno, proprio nella medesima area in cui nel 2014 morirono due alpinisti esperti.

Non sono chiare le circostanze della morte e non sappiamo l’identità delle vittime. Queste percorrevano una zona che si trova vicino al confine con l’Italia, molto frequentata dai turisti specialmente in giornate di festività come queste.

Parliamo del versante francese del Monte Bianco, terribile pensare che solo pochi giorni fa due giovani torinesi sono morti proprio nelle vicinanze di questo luogo, ma dalla parte territoriale italiana.

Il tweet di Macron

Subito è arrivato il tweet di Emmanuel Macron. Il presidente francese era già intervenuto questa mattina per esprimere il proprio dolore per la morte dei marsigliesi nello scoppio di una palazzina avvenuta questa notte, adesso è tornato a scrivere un messaggio affettuoso sul popolare social, rivolgendo un pensiero anche ai familiari di queste vittime.

Ancora, ha espresso solidarietà anche ai soccorritori che sono impegnati sul ghiacciaio dell’Armancette, che si trova nella zona di Les Contamines-Montjoie.

Secondo le informazioni diffuse, l’enorme slavina sarebbe stata larga 500 metri e profonda 1.500 metri e secondo alcune fonti, sono stati trovati diversi feriti. Si tratta come dicevamo della seconda notizia tragica che ha interessato oggi la Francia. Una Pasqua contrassegnata dal dolore per molte famiglie che hanno perso i loro cari in maniera tragica e improvvisa.