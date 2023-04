Codice della strada, se circoli con questa targa ti fanno 500 euro di multa subito

Il Codice della Strada, nel pieno rispetto delle regole della circolazione stradale, commina una multa a chi gira con la targa in condizioni di illeggibilità.

L’identificazione di un veicolo dipende in gran parte dalla sua targa. Questa targhetta metallica è apposta sul mezzo e contiene diversi dati fondamentali per l’identificazione e la tracciabilità dello stesso in caso di incidenti o violazioni del codice della strada.

Per le autorità di controllo del traffico stradale, la targa svolge un ruolo fondamentale nell’identificazione dei proprietari dei veicoli, nella verifica della conformità e nel monitoraggio del flusso del traffico.

Come sono composte le targhe in Italia?

Le targhe dei veicoli sono costituite da una distinta combinazione di lettere e numeri che fungono da identificatore univoco per l’automobile. Ad esempio, le targhe italiane sono costituite da sette caratteri. Le due lettere iniziali sono seguite da un numero di tre cifre e da altre due lettere.

In caso di violazione del codice della strada o di incidente stradale, la targa funge da identificatore fondamentale per rintracciare il proprietario dell’auto. Queste informazioni vengono utilizzate per ritenere responsabile l’autore del reato o il conducente negligente e presentare reclami per recuperare i soldi dei danni subiti.

Cosa succede a un individuo sorpreso con una targa volutamente oscurata o, peggio ancora, con nessuna targa?

È comune rendere involontariamente illeggibile la nostra targa a causa di accumulo di sporcizia o danni inosservati.

Tuttavia, ciò può causare problemi poiché le forze dell’ordine ritengono fondamentale collegare i veicoli ai rispettivi proprietari. Pertanto, se sorpresi con la targa danneggiata o sporca, può essere inflitta una multa salata da 42 a 173 euro, senza però intaccare il punteggio del conducente sulla patente.

È in caso di furto cosa dice il codice della strada?

In caso di furto di targhe è fondamentale la tempestiva denuncia alle autorità preposte per ottenerne di nuove dalla motorizzazione.

Inoltre, se le targhe diventano illeggibili a causa delle condizioni meteorologiche o di un incidente, devono essere restituite alla stessa autorità.

A meno che non sia colpa di un difetto di fabbricazione, le spese burocratiche per una nuova immatricolazione devono essere coperte.

Dimostrare che il difetto è colpa del produttore, tuttavia, può essere difficile. Nonostante i requisiti legali per avere una targa visibile, alcune persone scelgono di violare le regole rimuovendola o oscurandola.

Questo comportamento è un tentativo di evitare il rilevamento e la successiva punizione ai sensi del codice della strada. In Italia la guida senza targa potrebbe comportare una multa che va dagli 87 ai 344 euro. Tuttavia, la multa potrebbe salire a ben 8.017 euro se la targa è illeggibile o mancante, soprattutto se la violazione avviene di notte.

La sottrazione o alterazione illecita di una targa può comportare la revoca del libretto di circolazione e l’immobilizzazione del veicolo. Il proprietario deve quindi completare una nuova ispezione tecnica per ottenere nuovamente il libretto.

Le conseguenze vanno oltre le sanzioni del codice della strada, in quanto la guida senza targa leggibile o assente può portare a gravi esiti in caso di incidente. In tali casi, le autorità possono avere difficoltà a identificare la parte colpevole, rendendo difficile perseguire richieste di risarcimento danni.

Per evitare tutto questo, bisogna sempre accertarsi che la targa sia leggibile e agire immediatamente nel caso in cui non lo sia. Meglio pagare per la restaurazione o la sostituzione piuttosto che vedersi comminate sanzioni pecuniarie elevate.