Vacanze gratis a chi richiede questo bonus di 750 euro: come e chi può averlo

Approfitta di vacanze gratis (o quasi) grazie al nuovo bonus di 750 euro che si può utilizzare sia al mare che in montagna. Scopri di più.

Sembra impossibile ma grazie agli aiuti statali le tue vacanze potranno essere quasi gratis grazie ai voucher del bonus vacanze.

Vacanze gratis con il bonus

Si possono avere le vacanze gratis? In realtà sì, quasi, grazie al nuovo bonus vacanze pari a 750 euro. Il bonus vacanze, in generale, rappresenta una misura introdotta in Italia nel 2020 come parte del pacchetto di incentivi per stimolare il settore turistico durante l’emergenza sanitaria.

Anche per il 2023, i cittadini italiani possono avere vacanze gratis richiedendo il bonus di valore fisso da utilizzare per le spese di soggiorno in strutture ricettive, come hotel, bed and breakfast, agriturismi, campeggi, sul territorio italiano.

Per ottenere il bonus vacanza bisogna presentare una richiesta entro un determinato periodo di tempo. Vediamo i dettagli e chi può fare questa richiesta.

Come fare domanda e a chi spetta

Innanzitutto bisogna dire che il bonus vacanza in questione può coprire due o più notti in una località di mare o di montagna nella regione Abruzzo. Stavolta, infatti, non è una misura introdotta a livello nazionale ma soltanto regionale. L’iniziativa delle vacanze quasi gratis in Abruzzo è promossa dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia.

Tale bonus ha come obbiettivo quello di incentivare il turismo in Abruzzo e le vacanze nelle province comprese nei comuni tra Teramo e l’Aquila. Si tratta di un territorio dove c’è l’imbarazzo della scelta tra mare e montagna. Ad esempio, il Gran Sasso è una delle catene montuose più imponenti dell’Italia centrale e offre una vasta gamma di attrazioni naturali e culturali.

Il bonus può essere erogato nel caso in cui si decida di trascorrere due notti consecutive in una struttura ricettiva presente su quel territorio. Un altro paletto è che il soggiorno debba avvenire in bassa stagione. Il bonus è stato richiedibile fino al 15 giugno. Il prossimo periodo utile è quello che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023.

Restringe ancora la cerchia dei beneficiari, la clausola secondo cui i gruppi di persone devono essere composti da almeno 25 individui. In questo modo, i 750 euro diviso le 25 persone, corrisponderanno a 30 euro a testa. Inoltre, i visitatori della regione potranno beneficiare anche di un rimborso del 50% nel caso decidano di fare visite guidate.

Per poter fare richiesta, le persone interessate devono compilare una domanda. Tale domanda dovrà essere fatta attraverso un modulo che si può scaricare dal sito della Camera di Commercio del Gran Sasso.

Il documento, dopo essere stato compilato, dovrà essere inviato via email all’indirizzo ufficiale della Camera di Commercio cciaa@cameragransasso.legalmail.it. Il termine ultimo entro quale inviare la domanda è una settimana prima del soggiorno previsto dal gruppo in Abruzzo.