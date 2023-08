Va in un bagno pubblico, quel che trova appeso sulla porta lo lascia senza parole

Un avventore di un bagno pubblico ha lasciato appeso sulla porta del bagno un biglietto alquanto diretto, che ha lasciato stupiti in molti.

I bagni pubblici possono essere delle vere giungle, questo è vero, ma spesso la colpa è di avventori poco educati. Ne è un esempio quello che è successo in un particolare bagno all’interno di un locale. Qualcuno ha lasciato un biglietto a dir poco maleducato sulla porta del bagno, il quale ha suscitato qualche polemica.

Quel cartello maleducato sulla porta di un bagno pubblico

Tutto inizia con un cartello lasciato dal gestore del locale sulla porta del bagno: “Il bagno è riservato a chi è munito dello scontrino”. Cartello che forse non è piaciuto a qualcuno dei clienti che hanno utilizzato il bagno, il quale ha scelto un modo abbastanza colorito per lamentarsi della mancanza di carta igienica all’interno dei bagni.

Questa persona, infatti, chiunque fosse, ha lasciato un biglietto sotto quello del gestore, che recita “Dobbiamo usarlo anche per pulirci o vi decidete a mettere la carta igienica?”. Il biglietto, in particolare, conteneva un’espressione colorita che abbiamo omesso.

Per quanto il cliente potesse avere ragione di lamentarsi della mancanza di carta igienica, considerando che aveva pagato per usufruire del bagno, questo non era di certo il modo migliore per farlo. Tra l’altro, l’uso che facciamo della carta igienica nei bagni pubblici è spesso sbagliato, a detta degli esperti. Scopriamo perché.

Attenzione alla carta igienica nei bagni pubblici

Sappiamo tutti che un bagno pubblico è un covo di germi e batteri, e pertanto è fondamentale prendere le giuste precauzioni per proteggersi prima di usufruirne. Un modo per farlo è quello di utilizzare i servizi pubblici non appoggiandosi sulla tavoletta, ma piuttosto tenersi in equilibrio a una certa distanza.

Un’ulteriore soluzione, praticata da molti, consiste nel coprire la tavoletta del WC con della carta igienica. Eppure, non c’è niente di più sbagliato. Gli esperti infatti fanno sapere che utilizzare la carta igienica in questo modo può aumentare esponenzialmente il rischio di esposizione a batteri nocivi.

Perché? Semplice: la tavoletta del WC è composta in modo da essere un ambiente inospitale per i batteri, affinché non vi proliferino. Di conseguenza, i batteri e germi non si fermano sulla tavoletta. Piuttosto, è proprio la carta igienica ad essere il luogo ideale per la proliferazione dei batteri, motivo per cui utilizzandola otteniamo esattamente l’effetto contrario rispetto a quello desiderato.

Questo soprattutto considerando il fatto che la carta igienica nei bagni pubblici è spesso appoggiata non in un contenitore, ma sul lavabo o sui sanitari stessi, e viene maneggiata da tantissime persone. Gli esperti consigliano quindi, in casi come questo, di non utilizzare affatto la carta igienica. Come fare quindi per pulirsi?

La soluzione migliore sembrerebbe essere semplicemente non farlo e attendere di pulirsi una volta tornati a casa. O ancora meglio: prendiamo la buona abitudine di portare sempre con noi uno o più pacchetti di fazzoletti, in modo da averli sempre a portata di mano in situazioni come queste.

Se invece la carta igienica c’è, ed è riposta in contenitori chiusi, è bene staccarne prima un bel pezzo e gettarlo, e utilizzare il pezzo successivo. In questo modo ci assicureremo che il pezzo di carta igienica che usiamo sia stato maneggiato dal minor numero di persone.