Dichiarato lo stato di emergenza in California per la tempesta tropicale Hilary

È stato dichiarato lo stato di emergenza in California a causa dell’arrivo e del passaggio della tempesta tropicale Hilary. Lo Stato americano non vedeva una tempesta tropicale da più di vent’anni, l’ultima era passata nel 1997. Chiusura delle scuole a Los Angeles, strade allagate, inondazioni, forti piogge che potrebbero peggiorare nelle prossime ore.

Nel sud del California si è registrato anche un terremoto di magnitudo 5.1, non ci sono danni né vittime. La situazione in queste ore è drammatica e si pensa che possa peggiorare ulteriormente. Lanciato lo stato di emergenza anche a Las Vegas, mentre sono stati cancellati più di 200 voli a San Diego e molte strade sono state chiuse.

In California è arrivata la tempesta tropicale Hilary

La tempesta Hilary è arrivata in queste ore nello stato della California, ha infatti da poco oltrepassato il confine tra Messico e Stati Uniti.

La California non vedeva una tempesta tropicale dal 1997, la tempesta passerà dalla California e andrà in direzione Nord- Nordovest viaggiando a circa 45 chilometri l’ora.

La situazione all’interno del Paese è piuttosto critica in queste ore, infatti nel Sud dello stato è stato avvertito un forte terremoto di magnitudo 5.1 al momento però non sono stati registrati danni a cose o persone, e non c’è il rischio tsunami.

La zona meridionale, in particolare le città di Los Angeles e San Diego, sono ancora sotto l’allerta per la tempesta tropicale che rischia di causare diverse inondazioni.

Proprio per questo motivo Gavin Newsom, governatore dello Stato, ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza in gran parte della zona sud del California.

Diverse inondazioni si sono già verificate a Los Angeles secondo quanto riportato dal Servizio Meteorologico Nazionale.

Secondo quanto affermato dall’ente le inondazioni sono state improvvise e hanno caratterizzato la zona di Point Mugu e Camarillo andando verso est, nella zona che attraversa l’area di Thousand Oaks e Woodian Hills.

Si sono verificate inondazioni anche nelle zone che attraversano le montagne di Los Angeles Contea.

Nella zona di Spanish Hills, da quanto riportato dal servizio meteorologico di Los Angeles, le auto sono rimaste bloccate in strada a causa delle strade allagate.

Proprio per questo in queste ore sono in corso diversi interventi da parte dei servizi di emergenza tra cui i vigili del fuoco.

La Cnn ha invece riportato che a Palm Springs sono stati eseguiti almeno tre soccorsi in acqua, a raccontarlo è stato Gustavo Araiza, Tenente del dipartimento di polizia.

Per la giornata odierna le scuole rimarranno chiuse in tutta Los Angeles per motivi di sicurezza, e il sindaco Karen Bass ha invitato la popolazione a rimanere in casa e al sicuro perché le piogge nelle prossime ore potrebbero peggiorare.

Le persone che rimangono coinvolte dall’allerta meteo sono più di 7 milioni.

La situazione nelle altre zone

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha dichiarato di aver sentito Gavin Newson, governatore della California, per parlare delle misure di emergenza in atto e per offrire tutta l’assistenza necessaria alla Stato.

Anche a Las Vegas è stato dichiarato lo stato di emergenza nella giornata di ieri, 20 agosto 2023, sempre a causa della tempesta Hilary e nella città di San Diego invece sono stati cancellati più di 200 voli ed è stato necessario chiudere diverse strade.

In Messico più precisamente nella penisola Baja California la tempesta è già passata e ha lasciato alcune aree senza elettricità e connessione telefonica.