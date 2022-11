“Usciamo insieme”, scatta il bacio: la scelta più commovente della storia di UeD

Nella scorsa puntata abbiamo assistito a una delle scelte più belle e commoventi della storia di Uomini e Donne. Il pubblico a casa è rimasto senza parole. Avete capito di chi stiamo parlando? Ripercorriamo questa scena così romantica ed intensa e scopriamo di più.

Uomini e Donne uno dei programmi più amati e seguiti. Sono circa vent’anni che Maria De Filippi ci tiene compagnia con il suo dating show e ogni anno ci regala emozioni, gioia e anche qualche lacrima. Il pubblico si affeziona ai personaggi della trasmissione e quando vediamo le scelte dei personaggi più importanti di Uomini e Donne è impossibile non emozionarsi.

UeD, la scelta più commovente della storia

E’ difficile da credere, ma Ida Platano ha deciso di terminare il suo percorso a UeD insieme ad Alessandro. Sembrava non finire più la sua storia insieme al suo ex Riccardo Guarnieri. L’amore con quest’ultimo è stata veramente travagliata, complessa e piena di problemi.

Ma alla fine, la dama più amata del trono over ha deciso di non voler più soffrire, proprio per questo ha chiuso definitivamente con il cavaliere tarantino e ha intrapreso una storia con Alessandro, che già qualche giorno fa aveva dichiarato il suo amore per lei.

La scelta è stata veramente emozionante. Era tantissimo tempo che non vedevamo Ida Platano sorridere ed emozionarsi in questo modo. I due sono entrati nello studio di Uomini e Donne insieme, vestiti eleganti e felici. Hanno iniziato a parlare del loro amore e della loro voglia di viversi finalmente fuori dai riflettori: scopriamo di più.

Le parole di Ida e Alessandro | Emozione e gioia

Alessandro non ha mai fatto mistero dei suoi sentimenti verso Ida Platano e sicuramente vedere la dama provare le stesse cose che prova lui è una grande emozione. L’uomo ha speso delle parole bellissime per lei, ha detto:

“Ci siamo visti tanto in questo mese, sono stato quasi tutte le settimane a Brescia. Ho le mie paure ma quando ti sto lontano sto male. Ho un sentimento troppo forte nei fuori confronti che non riesco a farne a meno. Non riesco a fare a meno di te”

Delle parole che sono entrate profondamente nel cuore di Ida Platano, infatti, tutti hanno notato che le brillavano gli occhi e che aveva un grande sorriso stampato sul viso. A quel punto, ha annunciato voler continuare la loro storia fuori da Uomini e Donne:

“Io sono arrivata a capire determinate cose, mi porti tante emozioni forti che arrivata a questo punto ho preso la decisione di uscire con te”.

Una scena che ha emozionato il pubblico, Gianni Sperti e anche la conduttrice. Le uniche persone a non credere a questa scelta è Tina, ma anche Roberta e Riccardo. Quest’ultimi sostengono che Ida e Alessandro torneranno presto in studio per parlare della loro rottura.