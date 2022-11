USA: uomo sale in aereo con un taglierino e minaccia un passeggero

Negli USA, nell’aeroporto internazionale di Cincinnati, gli agenti di sicurezza hanno violato i protocolli, facendo entrare in aereo un uomo con un taglierino nella borsa. Ecco cosa è successo.

A Cincinnati, nello stato USA del Kentucky, un gravissimo errore degli agenti di sicurezza dell’aeroporto ha provocato non poco scompiglio.

Venerdì, infatti, un uomo è riuscito a salire con un taglierino, anzi ben due, nella sua borsa su un volo diretto a Tampa, ma atterrato ad Atlanta. Il protagonista di questa vicenda ha anche minacciato un passeggero sull’aereo. Ecco cosa è successo.

Uomo sale in aereo con un taglierino, emergenza a Cincinnati

Ormai tutti dovremmo saperlo più che bene: i controlli agli aeroporti diventano sempre più stringenti, sono davvero pochissime le cose che si possono portare a bordo dei velivoli ed è complicato sfuggire alla sicurezza.

Ma si sa, siamo esseri umani e tutti possiamo sbagliare. Venerdì, infatti, all’aeroporto di Cincinnati, negli Stati Uniti d’America, alcuni agenti di sicurezza non si sono minimamente preoccupati che un passeggero avesse due taglierini in borsa.

L’uomo è riuscito a passare tranquillamente a tutti i controlli, gli agenti hanno visto tramite le immagini CT, utilizzate negli aeroporti di tutto il mondo, i taglierini, ma pare non si siano preoccupati della presenza.

Costoro hanno solo tolto la lama al primo taglierino e glielo hanno restituito, ma il secondo oggetto è rimasto senza problemi nel secondo zaino.

Così, l’uomo è salito senza problemi sul volo diretto a Tampa, in Florida, causando scompiglio.

Durante il volo, però, un altro passeggero si è accorto di una lama nello zaino del protagonista di questa vicenda, che ha avvertito il personale di bordo della cosa.

L’uomo avrebbe minacciato questo povero testimone, così l’aereo ha dovuto fare una deviazione per Atlanta, dove il trasgressore è stato arrestato.

Per fortuna, non ci sono state ripercussioni per nessun altro passeggero né per il personale, ma questa vicenda ora ha messo in allarme.

I passeggeri hanno poi preso un altro volo previsto per Tampa, continuando il proprio viaggio dopo questa brutta avventura.

Provvedimenti per i protocolli di sicurezza negli USA

Dopo questo episodio molto grave avvenuto venerdì a Cincinnati, la Transportation Security Administration, ovvero l’amministrazione di sicurezza, ha preso provvedimenti.

La portavoce della TSA, Patricia Mancha ha spiegato in una dichiarazione pubblica che le tecnologia CT, utilizzate per i controlli, non sono state sfruttate al meglio in quel momento.

L’uomo è riuscito a passare a causa della distrazione degli agenti di sicurezza, che quindi dovranno ora seguire un corso di formazione per capire come utilizzare al meglio i dispositivi.

Inoltre, la TSA conferma di aver predisposto corsi di aggiornamento sulle immagini CT in tutto lo stato del Kentucky, per preparare al meglio tutti gli agenti di sicurezza degli aeroporti.

Inoltre, sempre la TSA sta svolgendo alcune indagini su tutti i dipendenti che al momento si trovavano in aeroporto principalmente alla sicurezza, per capire come sono andate davvero le cose.

Al momento, inoltre, dopo l’arresto dell’uomo l’avvenimento è sotto inchiesta da parte dell’ufficio del procuratore degli USA.