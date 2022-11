Sub morto nel Lago di Como: la tragedia nel giorno del suo compleanno

Un’immersione nel Lago di Como che gli è stata fatale, proprio nel giorno del suo compleanno. Un uomo di 54 anni è morto mentre si immergeva e a dare l’allarme sono stati alcuni suoi amici che erano lì con lui.

E’ successo a Mandello del Lario, in provincia di Lecco ed il suo corpo è stato ritrovato poco dopo l’avvio delle ricerche.

Sub morto nel Lago di Como

Era il giorno del suo compleanno e, insieme ad altri suoi amici sub, aveva deciso ed organizzato un’immersione nel lago di Como, davanti alla spiaggia del Moregallo, in provincia di Lecco. Ma qualcosa è andato storto e, ad un certo punto, i suoi compagni di immersione, quando sono riemersi, non l’hanno più visto e, per questo, hanno lanciato l’allarme.

Tutto questo è successo nel giro di pochi istanti e il corpo del sub è stato, poi, ritrovato sempre nel lago, nella zona di Lecco, poco dopo l’avvio delle ricerche. Così, nel giorno del suo 54esimo compleanno, è deceduto un uomo, un sub.

Quando i suoi amici si sono accorto che lui non c’era più, hanno subito dato l’allarme. I soccorsi e le ricerche, immediatamente attivatesi, hanno riscontrato che effettivamente l’uomo era sparito e non era più insieme agli altri sub. Mobilitati i Vigili del Fuoco che, con un natante, hanno subito dato inizio alle ricerche.

Il 54enne si era immerso nella parte di lago a Mandello del Lario, poco dopo le 13 di ieri. Sono intervenuti, per le ricerche, anche gli uomini dell’Arma dei Carabinieri e, anche, il personale medico del 118 che ha atteso sulla riva per dare il primo soccorso all’uomo non appena fosse stato ritrovato.

Poco dopo l’avvio delle ricerche, coordinate ed aiutate anche da un elicottero partito da Varese, il corpo del sub è stato individuato nelle acque del ramo lecchese del Lago e, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Era deceduto.

I compagni non l’hanno più visto riemerge ed hanno dato l’allarme

La decisione di immergersi, ieri mattina, in occasione del suo compleanno, insieme ai suoi amici sub, era anche un modo per festeggiare in maniera diversa. Ma la zona del lago scelta, davanti alla spiaggia del Moregallo, è tristemente nota per una serie di tragedie avvenute nella stessa modalità di quella di ieri.

Infatti, solo poco più di un mese fa, un altro sommozzatore in quel tratto di lago, ha perso la vita dopo un’immersione ad una profondità di 90 metri.

Nel mese di luglio del 2020, un 26enne invece si era tuffato nella galleria proprio del Moregallo poiché voleva scattarsi una foto da postare poi sui suoi social. Ma, per questa azione, ha poi perso la vita.

Il 54enne risiedeva a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano e non è più riemerso dopo l’immersione fatta insieme ai suoi amici sub. Il suo corpo è stato rinvenuto dalle Forze dell’ordine davanti ad una galleria chiusa, poco distante dal luogo in cui l’uomo si era immerso.

Tutti i rilievi del caso sono stati effettuati, anche per riuscire a capire l’esatta dinamica dell’incidente e capire anche se, eventualmente, il 54enne si sia sentito male durante l’immersione stessa e perché sia deceduto.