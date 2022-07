Usa: Trump di nuovo in corsa per la Casa Bianca?

Negli Usa Trump si sta preparando per annunciare il possibile ritorno in corsa per la Casa Bianca? Questa scelta allerta il partito repubblicano impegnato nella campagna per Midterm. Trump potrebbe infatti attirare tutte le attenzioni su di sé.

La papabile scelta del 45º presidente degli Stati Uniti allerta il Grand Old Party.

A preoccupare maggiormente il partito è l’attenzione che la mossa di Trump possa distogliere l’attenzione dalla campagna per Midterm.

Vediamo cosa sta succedendo e cosa ne pensano gli americani di un eventuale ritorno di Donald Trump.

L’annuncio di Donald Trump

Già a luglio, Donald Trump potrebbe candidarsi nuovamente per la Casa Bianca.

A svelare qualche informazione in più è il New York Times. Il famoso quotidiano statunitense ha infatti parlato del possibile ritorno in pista del repubblicano.

A quanto pare, la scelta di Trump non è mossa dalla volontà di tornare effettivamente nella Casa Bianca, ma questa è più una strategia organizzata con un fine preciso.

Infatti, questa scelta potrebbe essere dettata dal voler risanare i danni provocati dall’inchiesta parlamentare che lo vede protagonista.

L’evento registrato il 6 gennaio del 2021 è andato a intaccare la figura di Trump, che quel giorno ha organizzato l’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti.

Secondo la famosa rivista, si tratterebbe di una decisione orchestrata per proteggere l’ex presidente dalle molteplici e scioccanti rivelazioni uscite in seguito all’inchiesta parlamentare.

L’inchiesta non riguarderebbe solo il giorno dell’assalto del Capitol, ma anche altre indagini in corso.

Optando per questa via, potrebbe rafforzare la tesi secondo cui, tutte le accuse sono politicamente motivate.

Se dovesse andare avanti con questa idea, Donald Trump si presenterebbe come il front-runner.

Si stima che potrebbe registrare con un consenso tra i repubblicani di circa all’80%

I sondaggi: chi vincerebbe?

Si è ipotizzato un nuovo scontro che vede schierarsi per la seconda volta Donald Trump e Joe Biden.

Le elezioni Usa si terranno nel 2024 e secondo alcuni sondaggi il repubblicano potrebbe vincerebbe contando circa il 44% dei voti.

Biden invece, raccoglierebbe circa il 39% dei consensi da parte degli americani.

Il restante 12% invece voterebbe per qualcun altro.

Questo è ciò che è emerso da un sondaggio avviato dall’Emerson college.

Nel frattempo, però, Biden si rivolge agli americani e li esorta a eleggere a novembre candidati democratici, in modo da poter rovesciare la decisione della Corte suprema sull’aborto.

In America infatti, l’aborto è stato negato e al momento al Senato non ci sarebbero abbastanza consensi per bloccare le regole sull’ostruzionismo.