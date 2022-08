Usa, stop a farmaci e vaccini anti-Covid gratuiti: saranno a pagamento

La lotta al Covid non è ancora finita, anche se, un po’ in tutto il mondo, iniziano ad esser allentate le misure di restrizione. La campagna vaccinale continua, ma c’è un freno negli Stati Uniti. Ecco cosa cambierà dal prossimo anno.

Sia i farmaci che i vaccini anti Covid diventeranno a pagamento. Perché questa novità? Cerchiamo di capire insieme.

Farmaci anti Covid: la stangata negli Stati Uniti

Se da un lato la battaglia contro il Covid non è ancora finiti, dall’altro lato ci sono degli stati che devono fare, però, i conti con i fondi destinati proprio all’emergenza Covid, che stanno per esaurirsi. E uno di questi sono proprio gli Stati Uniti d’America.

A partire dall’inizio del prossimo anno, infatti, fanno sapere dal Dipartimento della Salute e dallo stesso Governo, che la distribuzione dei farmaci e dei vaccini per combattere il virus passeranno ai privati. Di conseguenza, saranno a pagamento.

Gli Stati Uniti, infatti, hanno esaurito i fondi destinati all’emergenza Covid e, per questo motivo, si è visto come necessario dare ai privati la commercializzazione di tali prodotti. Una scelta che non è piaciuta a molti, in particolare ai cittadini, che si vedranno costretti a pagare di tasca propria la quarta dose di vaccino, per coloro che dovranno farla il prossimo anno.

Il comunicato è partito direttamente dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, ed afferma con chiarezza che dal mese di gennaio, per accedere ai vaccini e ai trattamenti antivirali, come già succede per il vaccino contro l’influenza stagionale, lo si dovrà fare attraverso il mercato privato.

Fondi esauriti prima del previsto

Un piano, quello del passaggio al privato, che era già stato programmato dal Governo americano ma non ci si aspettava così in fretta. La risposta da parte della popolazione, di volersi vaccinare e di acquistare farmaci antivirali per curare il Covid è stata maggiore di quella che ci si aspettava e i fondi stanziati si sono esauriti prima del previsto.

Il segretario per la Preparazione e la Risposta ha fatto sapere che il Congresso non ha più erogato finanziamenti per l’acquisto e la fornitura di altri vaccini e farmaci anti Covid. per questo motivo, adesso, la lotta alla pandemia dovrà esser combattuta con le tasche dei singoli cittadini americani.

Nonostante tutto, per, il Dipartimento della Salute ha già predisposto altre 170 milioni di dosi di richiamo per la campagna vaccinale della quarta dose (o anche per le dosi precedenti, per chi non le avesse ancora ricevute) per l’autunno e l’inverno.

Ma a partire dal prossimo anno, la situazione cambia notevolmente, portando tutto a pagamento del singolo cittadino.