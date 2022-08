Sinner fatica ma vince la battaglia con Altmaier!

Tanta fatica ma grande gioia per il nostro Jannik Sinner che supera il tedesco Altmaier al termine di una battaglia durata oltre tre ore con il punteggio finale di 5-7,6-2,6-1,3-6,6-1 e conquista il secondo turno degli Us Open 2022



Cuore, orgoglio e talento: Jannik Sinner dimostra ancora una volta di avere grande carattere e personalità vincendo una partita durissima contro un ottimo Altmaier che in più occasioni ha dato l’idea di poter avere la meglio sul tennista italiano.

Risposta importante da parte del classe 2001 che oltre al grande talento ha dimostrato di avere personalità da vendere riuscendo a gestire alla grande anche i momenti di difficoltò in un match che si è complicato fin dall’inizio con il tedesco che si era portato subito avanti di un set.

Al secondo turno Sinner incontrerà lo statunitense Christopher Eubanks che a 26 anni compiuti ha vinto oggi il suo primo match in carriera in un torneo dello slam.

Sinner risponde presente e vola al secondo turno degli US Open!

Dopo le brutte prestazioni fornite a Montreal e Cincinnati il tennis italiano si aspettava risposte importanti da parte di Jannik Sinner e l’altoatesino non ha deluso le attese disputando una grande partita d’esordio agli Us Open contro il tedesco Altmaier.

Dopo il super torneo di Wimbledon disputato l’altoatesino cerca conferme sul cemento americano, superficie che spesso negli ultimi anni gli ha riservato delusioni.

Come per Berrettini anche per Sinner lo Us Open rappresenta la grande opportunità di fare il salto definitivo di qualità importante in un torneo in cui mancherà Novak Djokovic e ci sarà la possibilità di arrivare a giocarsi le proprie chance contro Nadal e Medvedev.

Il tennis italiano si aggrappa al talento dell’altoatesino che nell’ultimo anno ha dimostrato di aver fatto il salto di qualità definitivo per rimanere stabilmente nelle prime posizioni della classifica ATP.

Sinner sta finalmente bene dal punto di vista fisico e spera di giocarsi il torneo fino alla fine con il ruolo di grande outsider in questo Us Open.

La sensazione rimane quella di un tennista che è riuscito finalmente a raggiungere la piena maturità nel saper gestire i momenti difficili rimanendo sempre concentrato e sicuro dei propri mezzi.

La sfida al secondo turno contro Christopher Eubanks sarà un ulteriore banco di prova per verificare le reali ambizioni di un talento indiscusso che sta provando a caricarsi sulle spalle il tennis italiano anche agli US Open.