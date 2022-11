Usa, sparatoria in un supermercato in Virginia: diversi morti

By

Una vera e propria strage quella che si è perpetrata in Virginia, negli Stati Uniti. Un uomo è entrato all’interno di un supermercato ed ha iniziato a sparare all’impazzata, uccidendo almeno altre 10 persone.

Un bilancio che si aggrava di ora in ora, in particolare per quel che riguarda il numero dei feriti. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Virginia: sparatoria in un supermercato

Gli Stati Uniti ancora teatro di sparatorie. Questa volta è lo stato della Virginia ad esserne tristemente protagonista. Un uomo è entrato armato in un supermercato martedì notte ed ha iniziato a sparare all’impazzata uccidendo almeno 10 persone. Anche se il bilancio è provvisorio.

Stando a quanto riferito dalle Forze dell’ordine locali, anche l’uomo stesso che ha sparato è morto, poi. Fra le 10 vittime (anche se, ripetiamo, il bilancio è provvisorio) c’è anche il titolare del supermercato di Chesapeake, luogo dove è avvenuta la strage.

Intorno alle ore 22.15 di martedì, alla Polizia locale è arrivata una segnalazione che, in un supermercato, stava avvenendo una sparatoria. Si trattava del supermercato “Walmart” di Sam’s Circle. L’intervento degli agenti di polizia è avvenuto nel giro di 40 minuti. Quando sono arrivati sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno trovato diverse persone a terra ferite e alcune di loro, purtroppo, già decedute.

Immediatamente hanno allertato anche le squadre di soccorso che, una volta arrivate, sono andate anche alla ricerca, all’interno di tutto il supermercato, di eventuali persone rimaste ferite altrove per poterle prontamente soccorrere.

Secondo le primissime indagini effettuate, la persone che ha provocato la strage era soltanto una ed armata di una sola pistola. L’aggressore, in seguito, è morto anche lui.

Si conosce l’identità del killer? Stando alle prime informazioni diffuse dagli organi di stampa che si sono precipitati sul luogo del crimine, a sparare sarebbe stato lo stesso direttore del supermercato. Dopo aver ucciso diverse persone, ha rivolto l’arma contro se stesso e si è ucciso. La polizia non avrebbe sparato ad alcuna persona, né tantomeno all’assassino stesso.

A sparare è stato il direttore del negozio: 10 i morti

Al momento, la polizia non ha diffuso un numero esatto di vittime e né di feriti, si sa soltanto che, almeno 10 sono le persone cadute sotto il fuoco del killer e che molte altre potrebbero essere quelle rimaste ferite.

La politica americana si sta, nuovamente, interrogando circa le stragi che, troppo spesso, si perpetrano negli Stati Uniti, in particolare in luoghi maggiormente frequentati da persone.

Che non siano soltanto scuole (elementari, come capitato l’ultima volta) o campus universitari. Ora si spara anche all’interno di supermercati o, semplicemente, per strada. I politici, sui loro vari account social, si definiscono “affranti”, ma alcuni di essi anche “disgustati” che tali tipi di tragedie stiano ancora accadendo nonostante tutto.

La sparatoria nel supermercato della Virginia arriva due giorni dopo quella avvenuta in una discoteca in Colorado. Lì i morti sono stati 5 e i feriti ben 18. Anche in quel caso, un uomo era entrato all’interno della discoteca stessa ed aveva iniziato a sparare all’impazzata.