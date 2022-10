Usa: sparatoria in North Carolina, 5 vittime

Tra le vittime della sparatoria avvenuta nelle scorse ore a Raleigh, in North Carolina, anche un agente di polizia fuori servizio.

L’autore della sparatoria è stato fermato intorno alle 21:30 (ora locale) nel quartiere di Hedingham, nei pressi della Neuse River Greenway. Due persone sono rimaste ferite. Una di loro versa in gravi condizioni.

Il governatore della North Carolina, Roy Cooper, ha parlato di “un atto di violenza insensato e orribile”.

Sparatoria in North Carolina: 5 vittime

Cinque persone hanno perso la vita in una sparatoria a Raleigh, in North Carolina. Tra le vittime anche un agente di polizia.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, a sparare – intorno alle 17 di giovedì 13 ottobre – sarebbe stato un giovane, che qualche ora dopo è stato individuato e arrestato. La sparatoria è avvenuta lungo il fiume Neuse, in un’area residenziale nel nord-est della città.

The suspect has been taken into custody. — Raleigh Police (@raleighpolice) October 14, 2022

Nel conflitto a fuoco sono rimaste ferite due persone, una delle quali versa in gravi condizioni.

“Stanotte, il terrore ha raggiunto le nostre porte. L’incubo di ogni comunità si è materializzato a Raleigh”,

ha dichiarato il governatore Roy Cooper.

Quella avvenuta qualche ora fa è solo l’ultima di una lunga serie di eventi violenti che si sono registrati questa settimana nello stato della Carolina. La scorsa domenica infatti cinque persone hanno perso la vita in una sparatoria in South Carolina, mentre appena due giorni fa due agenti di polizia sono stati uccisi nel Connecticut, in quella che sembrerebbe essere stata un’imboscata.

