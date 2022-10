Prelievi al supermercato, chi possiede questa carta può ricevere i soldi alla cassa

È ancora più facile oggi prelevare dei soldi dal supermercato con la carta, così da non dover perdere tempo.

La tecnologia sta facendo dei passi da gigante, per questo motivo è assolutamente corretto seguire l’onda e adattarsi alle novità che ci possono far risparmiare tempo. In una giornata di 24 ore gli impegni sono tantissimi e anche i meno avvezzi alla tecnologia, si lasciano conquistare da tutti gli strumenti che vengono messi a disposizione. Tra le novità non possono mancare le card che permettono di pagare in ogni luogo o prelevare dei soldi in posti impesati, come il supermercato.

Carta per prelevare al supermercato: che cos’è?

Il mondo virtuale e tecnologico si fonde completamente a quello reale, cercando sempre di agevolare gli utenti in ogni modo possibile. In questi ultimi tempi ci sono state delle novità interessanti e come tali devono essere prima conosciute e poi sfruttate al massimo.

Le persone hanno oramai desideri molto concreti e piacerebbe a tutti depositare il denaro sul conto, senza dover sempre fare il giro del mondo per raggiungere la filiale. Tra code e orari da rispettare, a volte si decide di rimandare e di non perdere ulteriore tempo prezioso.

Oggi la tecnologia viene incontro al consumatore che desidera prelevare: se prima era necessario cercare un bancomat, sperando che funzioni, oggi qualcuno ha inventato un card che rimedia alla perdita di tempo e aiuta l’utente nel suo intento.

Stiamo parlando della N26 che ha una mission precisa da seguire e proporre.

Come funziona la carta per prelevare al supermercato

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, la N26 è una banca mobile che permette una gestione facile e semplice delle finanze di tutti i risparmiatori. Ovviamente, si può controllare tutto quanto remoto e l’utente ha tutto a disposizione.

In Italia è oggi a disposizione il Cash 26, soluzione immediata che permette di depositare e prelevare dei contanti dal conto N26 direttamente dal supermercato. Semplice vero? Questo sistema utilizza l’App N26 in maniera molto semplice:

Andare su Gestisci Selezionare Cash26 Prelievo Inserire l’importo.

Il supermercato convenzionato utilizzerà il codice a barre rilasciato dall’App e dalla cassa si potranno prelevare direttamente i soldi. Questo codice a barre dovrà essere scannerizzato per prelevare – ma anche depositare – i contanti con l’aiuto della cassiera.

Tutto avviene in tempo reale, infatti il saldo a disposizione sarà immediatamente aggiornato e i prelievi sono completamente gratuiti. Non si potranno prelevare 200 euro a transazione e un massimo di 900 euro al giorno.

Oggi la funzionalità è a disposizione in più di 500 supermercati in tutta Italia, che hanno aderito a questa iniziativa in favore del cliente e per agevolarlo il più possibile.

È una carta speciale che aiuta a prelevare dei contanti da un supermercato, senza code e senza alcun orario bancario/postale da rispettare. Tutto molto facile e semplice, infatti anche i meno avvezzi alla tecnologia potranno prelevare consegnando solamente il codice a barre che viene proposto dalla APP.