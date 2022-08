Usa: patto economico con Taiwan in piena tensione con la Cina

Gli USA annunciano che il primo round di colloqui sarà questo autunno. Nel bel mezzo della visita del presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, a Taiwan, il governo degli Stati Uniti ha annunciato ieri un accordo per negoziare un ampio patto commerciale e di investimento con l’isola.

“Il mandato negoziale annunciato oggi definisce gli obiettivi generali condivisi da entrambe le parti per i prossimi negoziati commerciali. Il primo round di negoziati dovrebbe aver luogo all’inizio di questo autunno”, si legge in una dichiarazione rilasciata dal rappresentante commerciale degli Stati Uniti.

Il 1 giugno, gli USA e Taiwan hanno già annunciato la loro intenzione di sviluppare accordi commerciali

Il 1 giugno, USA e Taiwan hanno già annunciato la loro intenzione di sviluppare una tabella di marcia ambiziosa per i negoziati, ma in quel momento era un modo per controbilanciare il fatto che avessero lasciato l’isola la cui sovranità la Cina rivendica al di fuori della sua iniziativa indo-pacifica di contrastare precisamente l’influenza cinese nella regione. Ora, l’accordo per avviare i colloqui arriva in un momento di forte tensione con la Cina.

Il governo di Pechino ha risposto alla visita di Pelosi con le più grandi manovre militari della sua storia intorno a Taiwan. Anche una successiva visita di altri deputati ha avuto risposta con nuove manovre. Gli Stati Uniti e Taiwan hanno stabilito un’ampia agenda di negoziati sull’agevolazione degli scambi (senza nemmeno proporre un accordo di libero scambio in quanto tale).

Si tratta di buone pratiche normative, rigorosi standard anticorruzione, miglioramento degli scambi tra le piccole e medie imprese, approfondimento delle commercio agricolo, eliminazione delle barriere discriminatorie al commercio, commercio digitale, standard lavorativi e ambientali, nonché “modi per affrontare le pratiche distorsive delle aziende statali e politiche e pratiche non commerciali”, quest’ultimo riferimento che sembra rivolto alla Cina.

Nel documento in cui si è riflesso l’accordo di questo mercoledì, quel punto è sviluppato indicando “le società statali e controllate dallo Stato e i monopoli designati dal governo”. I due Paesi cercheranno di correggere queste distorsioni “anche adottando disposizioni volte a creare condizioni di parità per i lavoratori e le aziende quando competono con queste entità nel mercato internazionale, tra l’altro assicurando che queste entità agiscano in modo commerciale, sono regolamentati in modo imparziale e non forniscono né ricevono aiuti non commerciali che distorcono gli scambi”, afferma il mandato concordato.

Le parole di Sarah Bianchi, vice rappresentante commerciale degli Stati Uniti

“La negoziazione approfondirà le nostre relazioni commerciali e di investimento, farà avanzare le priorità commerciali reciproche sulla base di valori condivisi e promuoverà l’innovazione e la crescita economica inclusiva per i nostri lavoratori e imprese”, ha affermato Sarah Bianchi, vice rappresentante commerciale degli USA.

“Abbiamo in programma di seguire un calendario ambizioso per raggiungere impegni di alto livello e risultati significativi che coprano le undici aree commerciali del mandato negoziale che aiuteranno a costruire un’economia del 21° secolo più equa, più prospera e più resiliente”, ha aggiunto.Che le tensioni tra Washington e Pechino non siano state superate è stato dimostrato martedì da una conferenza stampa dell’ambasciatore cinese negli Stati Uniti dove ha mantenuto un linguaggio aspro e accusatorio e ha assicurato che la visita di Pelosi era stata “una provocazione politica”.

Secondo la trascrizione offerta dalla televisione cinese, l’ambasciatore, Qin Gang, ha dichiarato: “Per riprendere [il solito rapporto] voglio che gli Stati Uniti pensino al loro comportamento sbagliato su Taiwan, riflettano su quale sia la vera politica di una Cina e di astenersi dal fare qualsiasi cosa per aumentare le tensioni perché ci sono alcune preoccupazioni in questi giorni in Cina che gli Stati Uniti intraprenderanno più azioni, politicamente e militarmente.

Se ciò accadrà, provocherà un nuovo ciclo di tensioni e la Cina sarà costretta a reagire”, ha affermato, dopo aver chiesto la fine della fobia delle minacce, vedendo la Cina permanentemente come una minaccia per gli Stati Uniti. Da parte sua, Kurt Campbell, coordinatore della Casa Bianca per l’Asia-Pacifico, aveva già anticipato venerdì scorso che gli Stati Uniti rafforzeranno le proprie relazioni commerciali con Taiwan. “La Cina ha reagito in modo esagerato e le sue azioni rimangono provocatorie, destabilizzanti e senza precedenti”, ha affermato. Con la politica della Cina unica, gli Stati Uniti non riconoscono legalmente l’indipendenza di Taiwan, ma sollecitano a risolvere pacificamente le divergenze.