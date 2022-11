USA: il Senato approva una legge per proteggere i matrimoni gay

Il Senato degli Stati Uniti d’America ha approvato un disegno di legge molto importante, ovvero quello incentrato a proteggere il matrimonio tra persone gay. Un evento storico.

Ieri, martedì 29 novembre, il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che dovrebbe approvare e proteggere il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Questa misura è stata adottata a causa della preoccupazione che la Corte Suprema possa ribaltare la decisione del 2015, che lo legalizzava a livello nazionale. Ecco cosa sappiamo in merito.

Il Senato USA approva il disegno di legge per i matrimoni gay e interrazziali

Secondo quanto riportato dalla CNN, il Senato negli USA ha approvato un disegno di legge che servirà a proteggere i matrimoni gay, ma anche quelli interrazziali, un provvedimento che è stato necessario.

Questo perché questo disegno legge, che ora dovrà passare al vaglio della Camera, potrebbe proteggere migliaia, anzi milioni di cittadini americani che vedranno la possibilità di veder salvaguardati i propri diritti.

Questo disegno di legge è stato proposto per contrastare una possibile decisione drastica della Corte Suprema che, come ha fatto con le leggi sull’aborto, potrebbe ribaltare la sentenza del 2015, ovvero la Obergefell v Hodges, che legalizzava il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Ovviamente, questo disegno di legge che al Senato è passato con 61 voti a favore non proibisce agli Stati di vietare il matrimonio, ma sicuramente potrebbe essere un sostegno per riconoscere quello celebrato in un altro Stato dove è legale.

Il Presidente Joe Biden: “Una legge che salvaguarderà milioni di americani”

È stato proprio il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a volere fortemente questo disegno di legge, per cercare di salvaguardare i diritti di tutti.

In una nota condivisa martedì sera, dopo l’approvazione del Senato, Biden ha infatti dichiarato:

Per milioni di americani, questa legislazione salvaguarderà i diritti e le tutele a cui hanno diritto le coppie LGBTQI+ e interrazziali e i loro figli. Garantirà inoltre che, per le generazioni a venire, i giovani LGBTQ+ cresceranno sapendo che anche loro possono condurre una vita piena e felice e costruire famiglie proprie

Il Senato approvando questo disegno di legge ha inviato un chiaro messaggio, ovvero che non importa chi si ami, tutti meritano la stessa dignità e soprattutto la parità a livello legale.

Come anticipato, il disegno di legge è stato approvato in Senato con 61 voti contro 36. Un traguardo inaspettato ma molto importante per gli USA: ora, se dovesse passare anche alla Camera, mancherà solo la firma ufficiale di Joe Biden per l’approvazione definitiva della legge.

Dallo scorso giugno, quando la Corte Suprema ha abolito il diritto all’aborto, le cose negli USA sono cambiate e anche le unioni gay o interrazziali sembrano in pericolo.

Questo perché il giudice Clarence Thomas in quelle settimane ha nominato il matrimonio tra persone dello stesso e di razza diversa, affermando che in futuro le questioni potrebbero essere riviste.

Un dato importante, però, è che ad oggi circa il 70% del sostegno pubblico è a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, quindi la situazione negli USA potrebbe avere dei risvolti positivi.