USA: alle primare repubblicani e democratici si scontrano sull’aborto

Negli USA le primarie in Florida e New York mettono alla prova l’asso nella manica elettorale dell’aborto per i candidati democratici.

Un democratico moderato dovrà affrontare il governatore DeSantis, una figura repubblicana in ascesa, a novembre. A New York, la riprogettazione della mappa elettorale costringe i veterani democratici a competere l’uno contro l’altro. I risultati delle primarie che si sono tenute ieri in Florida e New York offrono una pennellata in più sul corso delle elezioni di medio termine, a novembre, e soprattutto sulla correlazione delle forze nelle file democratiche.

Negli USA le primarie diventano sempre più ‘calde’

Il partito ha dovuto affrontare decisioni difficili: in Florida, chi tra loro dovrà affrontare Ron DeSantis, il potenziale candidato repubblicano alla presidenza nel 2024; a New York, quale delle anime del partito, quella che rappresenta l’establishment e il progressista, imporrà a novembre il suo candidato al Congresso.

In entrambi gli Stati il ​​dibattito sul diritto all’aborto è stato molto presente nella campagna elettorale ed è stato utilizzato come risorsa dai candidati. Il nome di Ron de Santis, l’attuale governatore della Florida, suona fortemente come un possibile candidato repubblicano alla Casa Bianca nel 2024, anche se per questo dovrebbe essere rieletto oggi. Un ipotetico rivale di peso per Trump, se il tycoon, circondato da indagini e processi giudiziari, decide finalmente di candidarsi alla presidenza.

Al momento, sta giocando dietro le quinte, con il suo sostegno a più di 200 candidati repubblicani nel Paese. Contro DeSantis, i democratici Charlie Crist, che è stato governatore dal 2007 al 2011, e Nikki Fried, responsabile dell’agricoltura statale, si sono misurati nella lotta per la nomina democratica. Il vincitore, il veterano Crist, ha anche sostenuto la sentenza della Corte Suprema che revocava il diritto all’aborto.

DeSantis ha ricevuto colossali somme di denaro per la sua campagna di rielezione a governatore e, secondo la maggior parte dei sondaggi, batterà Crist nelle decisive elezioni di medio termine, che potrebbero dare il controllo del Congresso ai repubblicani e ai democratici che devono affrontare elencando il presidente I successi di Joe Biden nelle ultime settimane, come l’Inflation Reduction Act.

Contano anche sulla mobilitazione degli elettori, in particolare delle donne, contro la sentenza della Corte Suprema. Con il suo profilo politico ambivalente, il moderato Crist, che oggi ha prevalso comodamente su Fried, potrebbe attirare elettori indipendenti e repubblicani stufi delle politiche aggressive di destra di DeSantis a novembre.Nella votazione di questo martedì si decidono i candidati al Congresso federale e statale, come nel caso di New York.

I democratici contano sulla mobilitazione delle elettrici ‘arrabbiate’ per la legge contro l’aborto

Le primarie democratiche dovrebbero confermare la candidatura della deputata Val Demings a concorrere a novembre per il seggio al Senato ora detenuto dal repubblicano Marco Rubio, una vecchia conoscenza del panorama politico nazionale. Inoltre, uno dei membri più controversi della Camera, il rappresentante repubblicano Matt Gaetz, sta gareggiando alle primarie contro Mark Lombardo, un ex marine che ha basato la sua campagna sullo scandalo del traffico sessuale e degli abusi sui minori in cui Gaetz avrebbe partecipato l’anno scorso.



Gli elettori USA di New York sono stati i primi a manifestare in un’elezione del Congresso da quando la Corte Suprema ha annullato il diritto costituzionale all’aborto, quindi la corsa potrebbe fornire indizi in vista di novembre sul fatto che lo stendardo dell’aborto riuscirà a deviare l’attenzione degli elettori all’incerta situazione economica o all’aumento dell’insicurezza dei cittadini, come denunciano i repubblicani.

Il democratico USA Pat Ryan, un veterano dell’esercito, ha condotto una campagna sul messaggio che la perdita di tale diritto equivale a una “minaccia esistenziale” per la democrazia americana. Il suo oppositore repubblicano, Marc Molinaro, che si oppone all’aborto, ha minimizzato il discorso e ha sottolineato l’elevata inflazione e l’aumento della criminalità. I recenti sondaggi mostrano un leggero vantaggio repubblicano.

Oltre a questa corsa alla Camera, c’è anche una ‘primaria’ dedicata ai nuovi collegi elettorali della città che si terrà questo martedì. Un giudice ha paralizzato la riconfigurazione della mappa elettorale, di cui hanno beneficiato i Democratici, e per questo motivo le primarie hanno comportato battaglie insolite nelle file democratiche, come quella tra i rappresentanti veterani Jerry Nadler e Carolyn Maloney, entrambi settantenni, a Manhattan. Il terzo in discordia era il giovane Suraj Patel, 38 anni. Alla fine, l’inesauribile Nadler ha facilmente prevalso su Maloney.