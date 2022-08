Rosmarino infinito a costo zero, col trucco del rametto lo moltiplichi in men che non si dica

Rosmarino infinito senza spendere soldi? Grazie a questo trucchetto si potrà ottenere la moltiplicazione senza alcuna fatica e in poco tempo.

Tutti hanno una pianta di rosmarino in casa o sul terrazzo, non solo per il suo ottimo profumo ma anche per i mille utilizzi. L’erba aromatica offre tantissime proprietà e benefici, per questo non si dovrebbe mai rinunciarne ad averne una anche quando non si ha il pollice verde.

Rosmarino, la pianta aromatica dalle mille proprietà

Il rosmarino fresco è una delle erbe aromatiche più usate in cucina e non solo. Questa pianta ha tantissime proprietà e benefici, che sono ottime per il corpo e anche la pelle.

Tra i suoi usi, oltre che per insaporire i piatti, è ottima come ingrediente per lenire e trattare la cute grassa o la pelle con i brufoli. Non solo, il suo olio essenziale è indicato in caso di raffreddore, primi malanni di stagione, stanchezza e stress.

Per tutti questi motivi è bene averne sempre delle piantine in giro per la casa o il terrazzo, ideali anche per chi non ha il classico pollice verde. Invece di acquistarla, c’è un modo per ottenere il rosmarino infinito da piantare con pochi semplici passi.

Non ci sono controindicazioni, ma solo vantaggi perché questo è un metodo approvato dai vivaisti proprio perché ideale per aiutare la pianta a crescere subito e sana. Bisogna considerare, infatti, che questa è una pianta che tende a germogliare lentamente.

Inoltre è una soluzione che non compromette la salute della pianta, si risparmia ed è anche divertente.

Rosmarino infinito, il trucco a costo zero

Per ottenere un rosmarino infinito ci sono alcuni semplici passaggi utilizzando la pianta madre che darà vita alle altre.

Lo step iniziale è:

Osservare la pianta madre e scegliere gli steli sani, optando per i germogli giovani e verdi, con steli flessibili posizionati alla base;

e scegliere gli steli sani, optando per i germogli giovani e verdi, con steli flessibili posizionati alla base; Subito dopo, con delle forbici affilate e sterilizzate, tagliare il gambo ad una distanza di 10 centimetri dalla punta che è in crescita (tagliarne anche più di uno per sicurezza);

Ora rimuovere tutta la parte inferiore che rappresentano 5 centimetri di aghi;

che rappresentano 5 centimetri di aghi; I gambi tagliati vengono messi in un barattolo di acqua, tenuto al riparo della luce diretta del sole e in luogo fresco. L’acqua andrà cambiata ogni due giorni e sempre a temperatura ambiente.

Le talee potrebbero richiedere due settimane per attecchire, anche se in alcune zone fredde ci mettono qualche tempo in più. Se la talea del rosmarino è sopravvissuta lo si vedrà dopo 4/8 settimane: le si riconoscono subito, perché se assumono un colore marrone allora saranno da eliminare.

Per quelle pronte ad essere trapiantate, il procedimento è il seguente: